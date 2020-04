FJ Lab: il pulcino nell’uovo! (VIDEO)

Stampa

Non tutte le uova sono di cioccolato: quelle che propone Focus Junior nascondono un meraviglioso pulcino. Ecco come farlo anche a casa!

IL PULCINO NELL'UOVO

Il consiglio è di fare prima uno schizzo, come i veri artisti. In questo modo potremo avere già in mente (più o meno) il risultato finale e ciò ci faciliterà durante i vari passaggi.

Quando il progetto ci soddisferà, potremo iniziare. Servono solo alcuni cartoncini bianchi, una matita, un paio di forbici, un fermacampione e dei pennarelli colorati per colorare i dettagli.

Guarda il video e scopri come realizzare un bellissimo pulcino nell'uovo!

