FJ Lab: Il pentolone magico! (VIDEO)

Con questo lab di Focus Junior vi sembrerà di essere nell'aula di Pozioni di Hogwarts.

Ma attenzione! Fatevi aiutare da un adulto: l'esperimento potrebbe sporcare!

COSA CI SERVE?

Per una buona riuscita bastano pochi "ingredienti":

Un contenitore (preferibilmente una pentola)

Un telo o una tovaglia da mettere sotto il contenitore per non fare disastri!

Glitter

Aceto

Sapone

Colorante alimentare

Bicarbonato di sodio

IL PENTOLONE MAGICO

Per prima cosa, preparate tutti gli ingredienti in tanti contenitori separati. Se volete fare più scena mettete su ciascuno un’etichetta “magica”: pipì di strega (bleah) per l’aceto, bava di drago per il sapone, polvere di stelle per i glitter...

Versate l’aceto nel pentolone. Poi, aggiungete gli altri ingredienti magici: glitter, sapone per i piatti (serve a rendere il composto schiumoso), colorante alimentare.

Lasciate per ultimo il bicarbonato di sodio e, dopo aver pronunciato la formula magica aggiungetene due-tre cucchiai alla pozione.

A un certo punto, la pozione inizierà a fuoriuscire dal pentolone come fosse l’eruzione di un vulcano (fate delle prove prima per vedere qual è la quantità giusta di bicarbonato da aggiungere).

Il segreto? L’aceto (acido) reagisce con il bicarbonato di sodio (basico) e, da questa reazione si sviluppa anidride carbonica, che causa l’effervescenza e fa fuoriuscire il liquido.

