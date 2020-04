Fj Lab di Disegno: la Notte Stellata di Van Gogh (Video)

Stampa

La Notte Stellata (De sterrennacht) è uno dei dipinti più suggestivi di Vincent Van Gogh, forse l'artista più celebre di tutta la Storia dell'Arte.

Con il suo stile unico e l'uso sapiente dei colori infatti, in questo quadro Van Gogh riesce a riprodurre un effetto luminoso del cielo stellato pur reinterpretando totalmente le forme e i contrasti della volta celeste. Insomma, anche senza copiare il cielo notturno così come lo vediamo ogni sera, l'artista riesce a restituire le stesse sensazioni che proveremmo puntando gli occhi verso il cielo notturno.

Ma è possibile replicare questo effetto? Ovviamente la maestria di Van Gogh è inimitabile, ma con qualche accorgimento possiamo avvicinarci un po'...

Guarda il video per imparare a riprodurre l'atmosfera della "Notte Stellata" di Van Gogh!

LO SAPEVI CHE...

Van Gogh ebbe un'esistenza molto travagliata e anche se oggi è uno degli artisti più famosi del mondo, in vita venne totalmente ignorato dai contemporanei e fu vittima a lungo di disturbi psicologici. Quando dipinse La Notte Stellata nel 1889, ad esempio, il pittore si trovava nella clinica psichiatrica di Saint-Rémy de Provence, dov'era stato ricoverato in seguito al celebre episodio in cui, in preda alle allucinazioni, si era amputato l'orecchio sinistro.

