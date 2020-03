FJ Lab: costruiamo un Memory per allenare la mente! (VIDEO)

Stampa

Il Memory, uno dei grandi classici tra i giochi da tavolo, è tanto semplice quanto divertente: ci sono una serie di carte girate a faccia in già e i partecipanti, a turno, devono scoprirle in modo da trovare le coppie d'immagini perfettamente uguali tra loro. Quando un partecipante sbaglia e scopre una carta con un'immagine differente, allora la mano passa all'avversario, il quale dovrà ricordarsi la posizione delle carte per non commettere un errore a sua volta.

Memory è quindi bel modo per divertirsi e allenare la memoria. Ma sapete cosa è ancor più bello? Costruirselo da soli!

COSA SERVE

- Un pezzo di cartone

- Un righello

- Una matita

COME SI FA

Si inizia tracciando i quadrati da ritagliare per ottenere le varie tessere. Dividiamo quindi il cartone in quadrati da 4cm X 4cm. Possiamo farne quanti ne vogliamo, basta ricordarsi di averne sempre un numero pari.

Infatti, una volta finito di ritagliare il cartone, dovremo disegnare un oggetto, un animale o un simbolo diverso per ogni coppia. Meglio scegliere cose facili da disegnare perché le coppie di tessere dovranno avere le immagini il più possibile simili tra loro!

Completate tutte le coppie, mescoliamo le tessere facendo attenzione a mantenere sempre nascosta la faccia con il disegno.

Poi cominciamo a giocare!

