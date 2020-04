FJ Lab: Costruiamo il gioco del Tris (VIDEO)

Stampa

Conoscete Tris? È quel gioco d'astuzia in cui due sfidanti, di fronte ad una griglia composta da nove celle, devono cercare di mettere in fila - verticalmente, orizzontalmente o in obliquo - tre simboli identici (di solito o tre X o tre O). Ovviamente si gioca a turni e dunque ogni partecipante deve essere in grado di sviare il proprio avversario in modo da riuscire a completare per primi la propria fila.

Ovviamente la variante più comune, quella che tutti noi abbiamo giocato almeno una volta, prevede un semplice foglio di carta e una penna con cui tracciare griglia e simboli. Oggi però vi proponiamo un Tris più artistico...

COSA SERVE

Un cartoncino quadrato

Tappi di bottiglia (bianchi o di due colori diversi)

PROCEDIMENTO

- Dividi il cartoncino in nove porzioni uguali (aiutati con un righello)

- Su sei tappi bianchi disegna una croce (X ) e un cerchio (O) sugli altri sei. Ovviamente nel corso di una partita non si useranno tutti, ma è sempre meglio avere una scorta nel caso se ne perdesse qualcuno. Viceversa, se si vuole giocare con tappi colorati, scegliete sei tappi di un colore e altri sei di un colore differente.

- Ora puoi giocare con chi vuoi!