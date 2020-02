Stampa

IL DIZIONARIO DELLE EMOZIONI

Ogni cultura ha il proprio modo per nominare le emozioni, eppure ci sono particolari sensazioni che in una lingua vengono indicate con un solo termine, mentre nelle altre possono essere descritte solo con lunghi giri di parole.

Pensiamo alla parola tedesca schadenfreude, che da sola indica il piacere meschino (ma ahinoi, molto comune) di vedere gli altri fallire, di godere della sfortuna altrui. Come vedete in Germania tale concetto è espresso con un solo vocabolo, mentre in italiano servono molte più parole per definire il medesimo stato d'animo.

Siete curiosi di conoscere altri esempi simili? Godetevi il video!