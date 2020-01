House of Talent al Focus Live: come fare lo Slime (VIDEO)

Stampa

Focus Junior

Nella splendida cornice dell'angolo Kids del Focus Live dello scorso novembre, il simpaticissimo Spita è venuto a fare visita allo stan di Focus Junior per esibirsi in alcuni live-show dove ha realizzato alcuni esperimenti semplici e divertenti di fronte a tanti focusini. O almeno, ci ha provato...

Già perché il primo esperimento, quello dello Slime, non è proprio andato a buon fine. A nulla è servito l'intervento del Direttore di Focus Junio Sarah Pozzolo: lo slime non è venuto!

Però ci siamo fatti tutti delle gran risate!

COME FARE LO SLIME

Ma come si può realizzare uno slime in modo che tutto vada per il verso giusto? Ecco i procedimenti per fare uno slime come si vede (mica come Spita XD!)

1 - Versate il contenuto di mezzo barattolo di colla vinilica in un vasetto asciutto e pulito di vetro o di plastica.

2 - Aggiungete lentamente, nel vasetto, alcune gocce di colorante alimentare e mescolate, con un cucchiaio, senza fare schizzi fino a ottenere un impasto omogeneo.

3 - Se il colore non vi soddisfa aggiungete un altro po’ di colorante per ottenere la brillantezza che desiderate.

4 - Versate circa mezzo bicchiere di bicarbonato (15 ml): è lui il componente che, aggiunto alla colla, attiva

la reazione chimica che ne rende gommose le molecole.

4 - Il secondo attivatore, la soluzione per le lenti a contatto, va aggiunta a gocce. Mescolando finché l’impasto diventa “slimoso“ come vi piace!

Fateci sapere se ci riuscite!