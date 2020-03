FJ Lab: Scriviamo con l’inchiostro invisibile (VIDEO)

Stampa

Serve davvero poco per trasformare la nostra casa in un laboratorio dove compiere divertentissimi esperimenti. Uno di questi può essere anche usato per giocare alle spie. Stiamo parlando ovviamente dell'inchiostro invisibile, molto utile se si vogliono inviare messaggi nascosti...

COSA CI SERVE?

La lista delle cose da usare è davvero corta e semplice: servono un limone, un cotton fioc (o un pennello molto fine), un bicchiere, una candela (con accendino) e un po' di fogli bianchi.

COME SI CREA L'INCHIOSTRO INVISIBILE?

Si comincia spremendo il succo di limone nel bicchiere. Poi bisogna intingere il cotton fioc (o il pennello) nel succo. Quello sarà il nostro "inchiostro"

A questo punto si scrive il vostro messaggio segreto con il succo sul foglio e poi si lascia asciugare il liquido per qualche minuto.

Chiedendo una mano ad un adulto si accende poi la candela e si passa il foglio sopra la fiammella per farlo scaldare, senza metterlo troppo vicino e muovendolo di continuo. Così facendo assisteremo alla reazione chimica di ossidazione la quale, grazie al calore e all’ossigeno presente nell’aria, trasforma l’acido citrico del succo di limone da incolore a scuro.

Dopo un po' apparirà la scritta, come in un film di spionaggio!