FJ Lab: costruiamo un proiettore! (VIDEO)

Stampa

CHE COSA SERVE?

Due scatole di cartone (una leggermente più piccola dell'altra)

Una squadra o un righello

Una lente d'ingrandimento con il manico smontabile

Nastro adesivo

Un taglierino (da far usare a un adulto) Un pennarello

Un paio di forbici

Uno smartphone

PROCEDIMENTO

Prendete la lente e con il pennarello tracciatene il contorno sul lato corto della scatola più grande

sul lato corto della scatola più grande Chiedete al vostro assistente adulto di usare il taglierino per creare un foro seguendo il contorno appena disegnato

seguendo il contorno appena disegnato Smontate il manico della lente e fissatela sul foro con del nastro adesivo (nella parte interna della scatola).

sul foro con del nastro adesivo (nella parte interna della scatola). Prendete la seconda scatola, quella più piccola, e fatene tagliare una fetta obliqua . Il pezzo appena ritagliato sarà il sostegno per sorreggere il telefono. Se volete renderlo ancora più solido potete incollarci un altro pezzo di cartone, facendo sporgere la base di circa 3 cm.

. Il pezzo appena ritagliato sarà il sostegno per sorreggere il telefono. Se volete renderlo ancora più solido potete incollarci un altro pezzo di cartone, facendo sporgere la base di circa 3 cm. Prendete lo smartphone, attivate il blocco rotazione dello schermo e impostate la luminosità al massimo . Poi scegliete il video che volete proiettare e fissate il telefono al supporto con il nastro adesivo. Ricordate di metterlo al contrario, altrimenti per un principio di ottica, la lente convessa mostrerà un'immagine sottospora.

dello schermo e impostate la . Poi scegliete il video che volete proiettare e il telefono al supporto con il nastro adesivo. Ricordate di metterlo al contrario, altrimenti per un principio di ottica, la lente convessa mostrerà un'immagine sottospora. Mettete il sostegno che regge il telefonino nella scatola .

. Spegnete la luce e avvicinate o allontanate dallo schermo la scatola proiettore, fino a trovare la giusta distanza per una buona messa a fuoco dell'immagine. Quando siete soddisfatti, fate partire il video!

NOTA: sempre per questioni ottiche, il video si vedrà come allo specchio, con destra e sinistre invertite. Per risolvere il problema potete scaricare una delle tante App gratuite appositamente sviluppate.