Regali da Record: doni esagerati e passati alla storia (VIDEO)

«Papà mi regali un jet privato?». E così Suri, sette anni, figlia dell’attore americano Tom Cruise, è stata accontentata per il suo compleanno.

Ma di doni esagerati passati alla storia ce ne sono moltissimi: ad esempio l’isola a forma di cuore comprata dall’attrice Angelina Jolie per il marito Brad Pitt. Di solito, però edifici, isole e statue sono donati dai politici per mantenere buoni rapporti con altri Stati, come la Statua della Libertà, che fu donata dalla Francia agli Usa e trasportata, a pezzi, a New York da una nave. E i fiori non vanno più di moda? Certo che sì, come il bouquet che il musicista Cole Porter fece creare apposta per la moglie, pagando la “modica” cifra di 100mila dollari (90mila euro circa) o le rose Sterling regalate all’attrice Liz Taylor dal marito Richard Burton: erano viola come i suoi occhi e dentro nascondevano un braccialetto di diamanti.

E che dire di un animale da compagnia? Magari, però, un po’ più piccolo dell’elefante che un’altra attrice, Marilyn Monroe, si è vista recapitare a casa da un maraja innamorato di lei!