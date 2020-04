5 cose che non sai sulla primavera (VIDEO)

Stampa

Quanto è bella la Primavera? Le giornate si allungano, gli alberi fioriscono, la Natura sboccia in tutti i suoi colori...è proprio un momento magico!

Ma sai tutto su questa stagione? Ecco 5 "pillole" che forse non conosci...

1 - PERCHÉ SI DICE CHE "UNA RONDINE NON FA PRIMAVERA"?

Il vecchio detto significa che non basta un solo caso isolato per trarre conclusioni generali. È una massima molto antica, usata dallo stesso Aristotele (il grande filosofo greco) in un suo trattato del IV secolo a.C.

2 - LA PRIMAVERA DI BOTTICELLI

Nel celebre dipinto, Venere è circondata da Ninfee danzanti e tutte le figure femminili hanno il secondo dito del piede più lungo dell'alluce: è il cosiddetto "piede alla greca" che era - ed è tutt'ora - considerato segno di grande eleganza.

3 - FESTIVAL DEI FIORI DI CILIEGIO

A Kyoto, in Giappone, esiste un Festival dedicato ai fiori di ciliegio (Sakura in giapponese). Nel Paese del Sol Levante questi fiori sono un simbolo di speranza e di rinnovamento e annunciano l'arrivo della Primavera.

4 - INVOLTINI PRIMAVERA

Gli involtini Primavera sono un piatto tipico della cucina tradizionale cinese: sottili sfoglie di pasta farcite di carne e/o verdure, arrotolate su sé stesse e poi fritte. Si chiamano così perché in origine si mangiavano all'inizio della bella stagione.

5 - KUKULKÁN, IL SERPENTE PIUMATO

Tra le divinità Maya, uno dei più importanti era Kukulkán, il serpente piumato. Nel tempio di Cichén Itzá (Messico), a lui dedicato, il primo giorno di Primavera appare la sua sagoma, quando il sole disegna sui gradini un'ombra a forma di serpe strisciante.