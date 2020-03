14 balli popolari su TikTok da copiare e da ballare subito!

Stampa

Visto che siamo tutti a casa bloccati per motivi legati all’emergenza coronavirus, è arrivato il momento di provare, o imparare, alcuni tra i balli più popolari di TikTok. E allora avanti con la musica e... balliamo! Buon divertimento. Mandateci le vostre coreografie e le pubblicheremo sui nostri social.

1. Il ballo più popolare su TikTok in questo momento è il #Renegade, una serie di movimenti inventati dalla quattordicenne americana Jalaiah Harmon. Si tratta di una coreografia molto difficile!

Ecco un tutorial per imparare il balletto passo dopo passo con l'aiuto di Jalaiah Harmon.

2. Se non avete mai sentito parlare del #SaySo eccolo qui: una coreografia composta da movimenti semplici, accattivanti e divertenti! Per impararlo non ci vorranno più di tre minuti!

3. E... che cosa dire della #Cannibaldance? Il nome mette paura, ma la coreografia è abbastanza facile. Con un tutorial rallentato si possono capire perfettamente tutti i passaggi.

4. Per chi ama movimenti veloci e decisi non può non ballare la #Can't Touch This: qui serve tanto allenamento e coordinazione. Su TikTok lo stanno facendo tutti, non facciamoci trovare impreparati.

5. Per chi non è granché come ballerino può iniziare con la #Relationshipdance: qui le mosse non sono la parte più importante, quello che è fondamentale è il testo della canzone. Facilissimo da eseguire.

6. Siete solari e superpostivi? Fa per voi la #SundayBest: un ballo semplice che regala positività e allegria.

7. Conoscete la #Supalonely? Beh, qui non esiste una vera e propria coreografia... date spazio alla vostra fantasia.

8. Non potete fare a meno di ascoltare il brano" #Don't Start Now di Dua Lipa? Allora imparate questa coreografia.

9. Il ballo #Something New

Questo ballo ha solo tre mosse, non è difficile, guardate qui.

10. #The Smeeze ha una sola mossa. La parte difficile è solo se lo ballate in gruppo, perché se non c'è coordinazione tra i componenti la coreografia non riesce.

11. Il #Get up è una coreografia piuttosto bella e, una volta imparata, vi sembrerà di essere in uno dei film Step Up o sicuramente in una scuola di danza ad alto livello.

12. La conoscete? #All Dat molto popolare e anche facile.

13. Con il #Watch Me Throw It Backe le cose iniziano a complicarsi... la coreografia richiede movimenti fluidi del corpo, ma se guardate attentamente la versione rallentata e niente vi fermerà.

14. E infine il #Kick Into a Split movimenti adatti a chi ha studiato danza o ha praticato ginnastica artistica, ma indicato anche a chi un corpo super flessibile.