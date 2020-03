FJ Lab: Bolle di sapone che rimbalzano (VIDEO)

Stampa

Le bolle di sapone sono sempre divertenti, però hanno il difetto di rompersi subito. A meno che non seguiate questa ricetta segreta!

COSA SERVE

Una tazza d'acqua

Sapone per i piatti

Glicerina (si trova in farmacia)

Un barattolo vuoto di bolle di sapone con cannuccia

Guanti di lana

PROCEDIMENTO

Riempite il recipiente con l'acqua e poi aggiungete il sapone per i piatti. In linea di massima le proporzioni devono essere: un bicchiere d'acqua e un terzo (o mezzo) bicchiere di sapone.

Aggiungete due, tre cucchiai di glicerina. Serve a rendere la pellicola delle bolle più densa e resistente

Mescolate bene il tutto.

Poi immergete il soffiatore del barattolo di bolle nella miscela e provate a crearne alcune. Se invece usate la cannuccia per soffiare, fate attenzione a non aspirare a non ingerire la miscela.

I guanti di lana servono a ridurre la superficie di contatto con le bolle e impedisce alle particelle di sporco che normalmente si trovano sulle mani di non romperle subito.