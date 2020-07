11 giri intorno alla Luna (VIDEO)

Stampa

Micheal Collins è stato il pilota del modulo Columbia durante la missione Apollo 11, la missione che il 20 luglio 1969 portò l'uomo a raggiungere la Luna.

Il suo nome non è famoso come quello di Neil Armstrong e Buzz Aldrin perché in effetti Collins non toccò mai il suolo lunare. Il suo ruolo però era ugualmente importante perché a lui sarebbe toccato il compito di riportare tutti a casa!

Mentre i suoi colleghi si trovavano sulla luna infatti, Collins dovette compiere 11 giri intorno al satellite prima di "raccattare" i conquistatori della luna e tornare sulla Terra. Se avesse commesso anche solo un errore durante la manovra non ci sarebbe stato carburante sufficiente per compiere il viaggio di ritorno!

