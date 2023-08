Stampa

Se ti capita di leggere i giornali o magari ascolti regolarmente Spotify ti sarà capitato di sentir parlare di “rumori bianchi”. Magari qualcuno te li ha pure suggeriti come aiuto per addormentarti o per studiare con calma. Ma se non hai ancora capito cosa sono e perché sono così “di moda”, ecco l’articolo che fa per te!

Che cos’è il rumore bianco

Innanzitutto, per capire a cosa serve e se funziona dobbiamo prima capire cos’è un rumore bianco: dicesi rumore bianco un rumore statico detto anche “a banda larga” perché contiene tutte le frequenze dello spettro del suono. Ti sembra complesso? Allora immaginalo semplicemente come un suono capace di coprire tutti i rumori indesiderati!

Tra i rumori bianchi più comuni trovi:

Il cinguettio degli uccelli

Il fruscio del vento

Lo scroscio della pioggia

Il rumore delle onde

Il rumore del phon acceso

Ma anche alcuni insospettabili come l’aspirapolvere, il motore di un aereo o il ventilatore!

È vero che i rumori bianchi rilassano?

I rumori bianchi sono tra i più ascoltati su Spotify: la piattaforma di condivisione colleziona ogni giorno ben tre milioni di ore di ascolti soltanto di questa categoria! Ma come mai? Secondo diversi studi e ovviamente anche secondo chi li ascolta, i rumori bianchi servirebbero a rilassarsi e concentrarsi meglio, ma anche a coprire i rumori molesti. Per esempio, questo studio pubblicato su PubMed rivela come il rumore bianco sia capace di migliorare il sonno di chi fatica a dormire bene a causa di altri rumori disturbanti (provenienti dalla strada, o magari dalla propria casa, come qualcuno che russa!).

Quando usare i rumori bianchi

Se questa storia ti incuriosisce, non ti resta che provare! Ma quando può esserti davvero utile il rumore bianco?

Come abbiamo detto, molte persone li ascoltano per addormentarsi, o addirittura durante tutta la notte. C’è chi invece ne ha bisogno sui mezzi pubblici, per isolarsi dal caos. Chi li ascolta in auto, se il viaggio è lungo e tortuoso. Infine, i rumori bianchi sono apprezzatissimi da chi ha bisogno di concentrazione per studiare!

Le prove che i rumori bianchi funzionano sembrano essere numerose: non ti resta che provare e dirci la tua!