Lol, otp, omg, Yolo. Quali sono e cosa significano le abbreviazioni che usiamo su internet

Il modo di scrivere è cambiato con l'arrivo di Internet e poi degli smartphone. Per velocizzare la nostra scrittura, infatti, molto spesso oggi scriviamo con acronimi ossia nomi formati dalle iniziali di determinate parole che formano una frase o una definizione.

Non è una pratica del tutto positiva, perché così facendo tendiamo a dimenticare come si scrivono le parole complete ma, nonostante tutto, usiamo spesso gli acronimi perché è molto comodo. A volte, addirittura non sapendo neanche cosa significano e avendo solo una vaga idea.

Ma con Focus Junior questi dubbi spariscono d'incanto!

Nota: una delle abbreviazioni più brutte, e che purtroppo in Italia viene utilizzata molto, è la K al posto di CHE. Ragazzi, a noi di Focus Junior proprio non piace, e a voi?

E ora bando alle ciance, ecco 10 famosi acronimi che utilizziamo su Internet.

IMHO

Cosa significa IMHO: sta per In my Honest/Humble Opinion ovvero "Secondo la mia onesta/umile opinione"

BAE

Nota: Pharrell e Miley Cyrus hanno pubblicato una canzone dal titolo Come get it BAE

LOL

Cosa significa LOL : sta per Laughing out loud che in italiano possiamo tradurre con "ridendo sonoramente". Per i giocatori di videogame, LOL sta per League of Legends . Lo conoscete?

XD

Cosa vuol dire XD: vuol dire ridere forte ed è una emoticon. La X sta per gli occhi strizzati mentre la D per la faccia che ride.

ROTFL o ROFL

Cosa vuol dire ROFL: è l'acronimo inglese per Rolling on the floor laughing che in italiano possiamo tradurre con "sto rotolando per terra dal ridere". Possiamo utilizzare anche ROTFL dove la T sta per THE.

Rolling = sto rotolando. Il soggetto è sottointeso. La versione precisa sarebbe I am rolling. Lo sai cosa significa Rolling Stones? Pietre Rotolanti!

On the = per

Floor = terra, inteso come pavimento, suolo

Laughing = ridendo, dal ridere

ROTFLASTC

Cosa vuol dire ROFLASTC: Rolling on the floor laughing and scaring the cat. Questa è la versione estrema del ridere. Sto rotolando per terra dal ridere e spaventando il gatto.

Scaring = spaventando

The = il

Cat = gatto

AFK

Cosa vuol dire AFK: è l'acronimo di Away from Keyboard che letteralmente traduciamo con Assente dalla Tastiera ma che in realtà significa lontano dal computer.

Away = assente

From = dal

Keyboard = tastiera

OT

Cosa vuol dire OT: Off Topic, ma questo lo sapevate già ma cosa vuol dire off topic? "Fuori Argomento".

OFF = fuori

Topic = argomento

OTP

Cosa significa OTP: molti lo confondono con Off Topic ma il significato è diverso. OTP vuol dire "la mia coppia preferita" o "una vera coppia" ovvero One true Pairing.

One = una

True = vera

Pairing = coppia

OMG

Cosa vuol dire OMG: sta per Oh my God ossia "O mio Dio".

Oh = Oh

My = mio

God = Dio

