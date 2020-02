Perché i cantanti usano un auricolare per esibirsi sul palco?

Stampa

I cantanti che si esibiscono dal vivo (per esempio in questi giorni di Sanremo), in televisione o su un palco allo stadio, indossano un auricolare (anzi, due, uno in entrambi gli orecchi) per sentire la propria voce e la musica della band.

Sul palco, infatti, l'acustica non è buona: per il rumore del pubblico e perché le casse sono rivolte verso gli ascoltatori. Alcuni artisti preferiscono avere altoparlanti a terra, rivolti verso di loro, altri scelgono di indossare gli auricolari perché possono decidere esattamente che cosa sentire.

UNO STRUMENTO PER MIGLIORARE LA PERFORMANCE

Questi speciali auricolari, chiamati in-ear monitor, permettono infatti di scegliere che cosa ascoltare e a quale volume. C’è chi preferisce sentire solo la propria voce, chi solo alcuni strumenti e chi tutta la band.

In genere questi auricolari sono fatti su misura per le orecchie del cantante, in modo che non gli escano accidentalmente mentre si esibisce.

Oltre che dal cantante, gli auricolari possono essere usati anche dagli altri musicisti sul palco e soprattutto dal batterista che altrimenti, visto il gran baccano che fa mentre suona, rischierebbe di sentire solo il proprio strumento.