Nella cabina di un treno ad alta velocità

Stampa

Chi non è mai salito su un treno? È un modo di viaggiare comodo, ecologico e divertente, infatti ricorda un po’ i giocattoli che avevamo da bambini. Ma i treni del futuro saranno molto diversi e anche molto, molto più emozionanti da quelli che conosciamo e Focus Junior te li racconta, insieme a tante curiosità sul fantastico mondo dei treni ad alta velocità.

UN MEZZO POTENTISSIMO

Lo sapevi che il treno Frecciarossa 1000, da fermo, ci mette appena 4 minuti per raggiungere i 300 km/h? E che ha ben 16 motori, che in totale sono quasi 200 volte più potenti di quello di una Fiat Panda! E non basta: il Frecciarossa 1000 pesa circa 490 tonnellate, più o meno come 250 auto fuoristrada e quando rallenta sfrutta la frenata per recuperare energia: fino al 15% dell’elettricità utilizzata.

E che nel XIX secolo, quando negli Usa apparvero i primi treni, in molti pensavano che “i corpi delle donne non avrebbero sopportato la velocità di un convoglio lanciato a tutto vapore”.

Queste a altre curiosità sui treni, comprese quelle sul treno che fila a 1.200 km/h, sulla prima linea ferroviaria italiana, sul treno che funziona a idrogeno e sul... gatto capostazione, li trovi su Focus Junior n. 192, in edicola dal 21 dicembre.

Guarda il video con il focusino Enrico nella cabina di guida del Frecciarossa 1000!