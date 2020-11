I letti più strani di sempre

Stampa

Nato dalla fantasia del fotografo Yusuke Suzuki, questo letto ha la forma di un gigantesco libro. Le grandi pagine si trasformano in calde coperte e il tanto spazio è ottimo per addormentarsi comodamente leggendo o per ospitare gli amici durante un confortevole pigiama party.

Perfetti per l’estate, i letti dell’Icehotel nella città di Jukkasjärvi in Svezia sono, come d’altronde tutto l’edificio, interamente in ghiaccio. La temperatura delle stanze oscilla tra i -5° e i -8° centigradi ed è proprio per questo che la struttura viene ricostruita ogni anno. Si consiglia l’utilizzo di un pigiama bello pesante!

Il letto progettato dall’architetto olandese Janjaap Ruijssenaars sembra provenire da un film di fantascienza. Grazie alla forza elettromagnetica il materasso resta sospeso in aria e alcuni cavi di metallo lo mantengono stabile. Questo permetterebbe di fare un riposo sereno, a patto di non agitarsi troppo!

Ideato dall’artista Bauke Knottnerus, famoso per altre opere dello stesso tipo, questo particolare letto ricorda fortemente la struttura di cappelli e maglioni lavorati a maglia, e infatti, altro non è che una rappresentazione gigantesca di un filo di lana intrecciato.

Composto da 120 morbide sfere che possono essere divise e posizionate in un numero infinito di combinazioni, il letto “molecolare” è completamente modificabile e il suo unico limite è la fantasia. Può trasformarsi in una poltrona, un divano, o un inespugnabile fortino!

Ideato dal designer Joe Manus, questo letto a dondolo funziona esattamente con lo stesso principio delle sedie. Può muoversi avanti e indietro cullando chi si addormenta, essere regolato per trovare la giusta inclinazione-posizione, fissato per renderlo stabile e impedirgli di muoversi.

Innovativa e bizzarra opera d’arte, il materasso immaginato dall’artista brasiliano Ernesto Neto è pensato per far dormire le persone in verticale, o meglio in piedi, grazie ad un gigantesco cuscino che avvolge tutto il corpo.

Quella di dormire è un’azione necessaria ed istintiva che accomuna tutti gli esseri viventi, animali compresi: sono i koala, infatti, a detenere il record dei sonnellini più lunghi, con riposini che arrivano a durare anche 22 ore. Che dormiglioni, si vede che non devono svegliarsi per andare a scuola!

Quella del sonno comunque è una pratica che, oltre a nascondere ancora molti segreti e curiosità, sembra peggiorare con il progresso.

PERCHÈ DORMIAMO MALE?

Da uno studio condotto nel 2016 dall’Eurodap, infatti, è emerso che il sonno del 42% degli italiani è disturbato... e quali sono i fattori che ne influenzino maggiormente la qualità? Il materasso in primis (per il 32%), poi un ambiente silenzioso (21%) e un cuscino comodo (14%) seguono in classifica.

Quello che sappiamo con certezza è che, una volta trovato il letto giusto, alzarsi la mattina dopo una bella dormita è una delle cose più difficili che esistano…specialmente se abbiamo passato la notte in uno di questi letti così belli e strani che, guardandoli, è impossibile capire se siamo già svegli o stiamo ancora sognando.

