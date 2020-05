Invenzioni divertenti: un’arte che si chiama Chindogu

Stampa

Il campanello che sa suonare... per davvero.

I tacchi per andare in salita.

Colla? No! Burro!

Gli scalini a cassetto fanno sparire il disordine in un attimo.

Il manico per lattine, molto comodo.

... e da indossare in ufficio.

Invenzioni divertenti e strane: è l'arte giapponese del Chindogu, una parola giapponese che significa "inventare cose strane", cioè creare invenzioni inutili, ma anche geniali, che in qualche modo cioè alleggeriscano i fastidi della vita quotidiana.

Chi ha inventato il Chindogu

Il concetto di chindogu infatti è stato ideato nel 1980 dall'inventore giapponese di gadget , Kenji Kawakami: nel suo laboratorio al centro di Tokyo prendono vita oggetti strani e assurdi come l'ombrello cravatta, le scarpe con le suole al contrario per aspiranti spie (o ladri), la forchetta col ventilatore incorporato, la lavatrice portatile.

Il chindogu del giorno: clicca qui

Kawakami ha scritto diversi libri e fondato la International Chindogu Society, che conta 10.000 iscritti. Ecco alcune foto di invenzioni divertenti e strane in stile chindogu-mania che, dal Giappone, si è diffusa in tutto il mondo.

ipa

Da una parte candelina e dall'altra forchetta . Un'invenzione divertente ma anche utile per ottimizzare gli spazi.

ipa

Invenzioni divertenti ma utili per la mamma e il papà che lavorano: le posate "a tappo di biro", per scrivere e mangiare. Meglio se non contemporaneamente.

Il papà o lo zio apprezzeranno questo metodo strano ma "discreto" per farsi un cicchetto (una bevutina) in ufficio: la cravatta porta-bibita .

ipa

ipa

ipa

Un manico per lattine è comodo, soprattutto quando le tiri fuori dal frigo ancora ghiacciate...

Mai più toast bruciati con il tostapane trasparente: buona visione!

ipa

ipa

Invenzioni divertenti ma anche utili. Per pulire casa più in fretta, potete regalare le scarpe-scopa e paletta alla mamma: con questa invenzione chindogu pulirà casa semplicemente camminando. Si divertirà un sacco... sperando che non inciampi.

ipa

Il burro in stick che sembra una colla è comodo non solo sui toast, ma anche per ungere le pirofile prima di metterci la torta da infornare, senza sporcarsi nè mani nè posate.

ipa

ipa

Sono arrivati gli ospiti! Grazie all'invenzione chindogu, al posto del solito e noiosissimo DLIN DLON del campanello suonano dolci melodie.

Hai mai pensato o disegnato delle invenzioni divertenti o strane ? Mandaci le tue idee a focusjunior@focusjunior.it e le pubblicheremo. Chissà mai che qualche inventore strano come te le veda e decida di realizzarla...