Come è nato Internet? L’invenzione del World Wide Web

Stampa

pixabay

Oggi Internet viene usato per cercare informazioni, postare selfie, organizzare incontri e e tantissime altre cose che ci hanno reso la vita molto più facile. Eppure il World Wide Web, come tante altre invenzioni, nacque per scopi militari.

I PRIMI PASSI DI INTERNET

Nel 1969 il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti decise di creare un sistema di comunicazione che fosse in grado di scambiare informazioni tra computer sparsi in tutti gli Stati Uniti e che riuscisse a resistere anche nell’eventualità di una Guerra mondiale (ai tempi in molti pensavano che un conflitto nucleare con l'Unione Sovietica fosse quasi inevitabile).

L'obiettivo era quello di strutturare una rete - in inglese "web" - che non facesse a capo ad un solo terminale, ma potesse continuare a funzionare anche nell'eventualità in cui uno dei supporti "fisici" venisse distrutto.

Fu così creata una rete sperimentale chiamata Advanced Research Projects Agency Network (Arpanet), che collegava e faceva dialogare tra loro computer militari di tipo differente. Anche varie università vennero “messe in rete”, cioè collegate tra loro con quel sistema.

Il primo messaggio via Arpanet venne inviato il 29 ottobre 1969. L'imput doveva contenere la parola LOGIN, ma furono spedite solo le prime due lettere: dopo il sistema ebbe un crash.

Era iniziata una nuova era, ma non se ne accorse quasi nessuno,

LE ORIGINI DEL WORLD WIDE WEB

Vent'anni dopo, nel 1990, il fisico inglese Tim Berners-Lee perfezionò quell'idea originaria e inventò il World Wide Web (il famoso WWW) come lo conosciamo oggi.

Il 12 marzo 1989 infatti descrisse per la prima volta una rete per gestire le informazioni scambiate dagli scienziati del CERN (il centro europeo di ricerche nucleari) di Ginevra. Tale sistema era stato concepito come una ragnatela (che in inglese si dice web) che permettesse di navigare attraverso i vari contenuti dei diversi archivi informatici dei laboratori di ricerca. Qualche tempo dopo, il 6 agosto del 1991, Berners-Lee pubblicò dunque il primo sito web al mondo: http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html (che è ancora attivo!)

Grazie alla sua geniale intuizione oggi tutti i computer, i tablet e i telefonini del mondo si possono collegare tra loro e possono comunicare.

È così che è nata la “ragnatela mondiale”, il World Wide Web, le cui iniziali, www, sono proprio quelle che digitiamo quando andiamo su Internet!

GUARDA IL VIDEO SULLE 5 COSE CHE NON SAI SUL COMPUTER