Nel 1916 Samuel Born, di origine russa ma immigrato in America, inventato una macchina per fare il lecca lecca, la Born Sucker Machine, che inseriva meccanicamente si attacca ai lecca-lecca, favorendo la produzione di lecca lecca su larga scala. Samuel Born è anche conosciuto come l'inventore dei granelli di cioccolato, e dei coni gelato. In America sembra che il lecca lecca fosse conosciuto da parecchi secoli: erano famose delle matite che, al posto della gomma in lato, avevano proprio un lecca lecca.

Chi ha inventato il lecca lecca moderno

In Europa, in ogni caso, cominciarono a diffondersi dall'800 in poi. Già XXVII secolo però a Londra erano diffusi i lollipop (citati nei romanzi di Dickens), palline dolci e morbide infilzate in un bastoncino, vendute per le strade inglesi. il termine inglese Lollipop però (in italiano lingua-slap, cioè lo "schiaffo" che la lingua da alla caramella) venne brevettato solo tre secoli più tardi, nel 1916, da George Smith, che è considerato ufficialmente l'inventore del lecca lecca moderno.

Chi ha inventato il lecca lecca più diffuso in Italia



In Italia il lecca lecca più conosciuto è il Chupa Chups, che quest'anno compie 60 anni: Era il 1958 e l'imprenditore spagnolo Enric Bernat, erede di tre generazioni di pasticceri, pensò di produrre la prima caramella che permettesse ai bambini di non sporcarsi le mani, una caramella con bastoncino. Nasceva così il primo Chupa Chups, che all'epoca si chiamava “Gol” a causa della sua forma sferica e della passione di Bernat per il calcio.

Lo sai che il logo dei Chupa Chups è stato inventato dal famoso artista Salvador Dalì? E che la sua forma è quella del pianeta Saturno? Clicca qui per scoprire tante altre curiosità sul Chupa Chups.

I lecca lecca del futuro

1. Alina Morse oggi ha 13 anni e quando ne aveva 7 ha usato i suoi risparmi per realizzare il primo lecca lecca "salutare", gli Zollipops, che contengono xilitolo e eritriolo e rinforzano lo smalto dei denti. Per prima cosa, insieme a suo padre, si è rivolta a degli esperti del settore per realizzare la sua idea e dal 2014 ha iniziato l'attività di produzione del suo lecca lecca.

2. Nel 1998, Holopops, un lecca-lecca ad ologramma fu introdotto da Light Vision Confections. Il design dell'ologramma è inciso sulla superficie del lecca-lecca.