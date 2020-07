Stampa

Chi ha inventato il gelato? Proviamo a fare qui una breve storia del dolce più amato dell'estate.

ORIGINI ANTICHE

Durante l'antichità, per trovare un po' di fresco durante le tremende giornate estive, l'unica soluzione era refrigerare frutta, latte e miele. Pochi secoli più tardi, alla fine del IX secolo, gli Arabi trovarono in Sicilia la soluzione per dolcificare il ghiaccio: la canna da zucchero! Intanto in Sardegna nasceva la carapigna, un insieme di latte ovino (ossia di pecora), frutta secca e neve.

Durante il Medioevo vennero congelati i primi succhi di frutta e si dice che fu lo stesso Marco Polo a portare dalla Cina l'usanza di ghiacciare la frutto.

Ma fu soltanto nel 1686 che Francesco Procopio dei Coltelli, un cuoco siciliano, riuscì a creare la miscela perfetta per confezionare il gelato!

LA TROVATA DI FRANCESCO

Francesco inventò anche una macchina apposita per la preparazione e riuscì addirittura ad aprire un locale a Parigi, il Café Procope, dove si potevano trovare "acque gelate" ossia granite, gelati di frutta e sorbetti ai gusti più svariati.

Erano così buoni, da attirare famosi intellettuali dell'epoca tra cui: Voltaire, George Sand, Balzac, Victor Hugo, Diderot, D'Alembert, De Musset, il Dottor Guillotin e, si dice, addirittura Napoleone, che una sera lasciò in pegno il suo bicorno (il celebre copricapo cui cui compare in molti dipinti) per non avere avuto il denaro necessario a pagare i gelati offerti ai suoi amici!

Come spesso accade, quando si tratta di invenzioni, tutti sono pronti ad accaparrarsene il merito e così, secondo altri studiosi, il primo mastro gelataio fu Ruggeri di Firenze che propose il nuovo fresco dolce grazie a un preparato di panna, zabaione e frutta!

Alla fine, quindi, chi ha inventato il gelato? Secondo noi è sufficiente che sia stato un italiano, per farcelo amare ancora di più!

Gelato alla frutta o alle crema? Tu cosa prendi?

P.S: Lo sapevi che esiste il Gelato Day? È la Giornata Europea del Gelato Artigianale, che si tiene ogni 24 marzo!

