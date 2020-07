Emoji ambigue: qual è il vero significato?

L'emoji è un linguaggio "espressivo" nato in Giappone, terra lontana sia per cultura che per modo di interpretare i gesti del corpo. Ecco perché alcune faccine che per noi occidentali hanno un certo significato, nell'originale idea orientale esse volevano esprimere tutt'altro concetto. La faccina con gli occhi socchiusi e il sorrisone con denti in evidenza ad esempio, da noi è utilizzata per indicare un sorriso imbarazzato (come dopo una marachella o una gaffe), mentre invece questa era nata come una semplice variazione del classico sorriso!