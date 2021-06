Perché sull’aereo bisogna spegnere lo smartphone?

Stampa

«I signori passeggeri sono pregati di spegnere cellulari e smartphone» ecco cosa sentiamo nell'aereo quando stiamo per decollare o atterrare. Ma perché? Se accendo lo smartphone cosa in quel momento faccio qualcosa di pericoloso per tutti?

Prima di tutto bisogna sapere che i trasmettitori dello smartphone funzionano sulla terra ferma e non in cielo. In fase di decollo o atterraggio l'aereo non vola troppo in alto né troppo veloce, ed è dunque durante quei due momenti che lo smartphone potrebbe avere campo e creare problemi alle apparecchiature di bordo.

IL PROBLEMA DEGLI SMARTPHONE

Quando si riceve una chiamata lo smartphone riceve una specie di scarica elettromagnetica la cui potenza è regolata in funzione della distanza del ripetitore. In teoria i vari segnali dello smart (wifi, bluetooth, ecc.) potrebbero creare conflitti con gli apparecchi radio dell'aereo creando disagi al comandante che pilota l'aereo.

È MAI SUCCESSO QUALCOSA A CASA DI UNO SMARTPHONE ACCESO?

Nessun accidente aereo è stato mai attribuito ad una chiamata o uno smart, diciamo che è una misura preventiva per non rischiare. Certi scienziati comunque non scartano l'ipotesi che le onde del cellulare potrebbero realmente creare problemi alle apparecchiature radio, e comunque le compagnie aeree non hanno voglia di provare tutti i vari modelli di smart in commercio per vedere se è vero.

C'è anche un altro motivo più pratico: in caso di evacuazione o problemi dell'aereo molte persone hanno tendenza a telefonare nel panico, creando ulteriori disagi durante le procedure di emergenza. In ogni caso è il comandante dell'aereo che decide dunque ascoltiamo attentamente le sue consegne.

LA MODALITÀ "AEREO"

La modalità degli smart chiamata AEREO (o AIRPLANE o flight mode) è stata studiata per utilizzare i proprio smart senza disturbare gli apparecchi degli aerei. Principalmente questa modalità taglia la funzione telefono, wifi e bluetooth - lasciando solo le APP che non necessitano connessione (tipo giochi).

Attenzione: non tutti gli aerei accettano la modalità AEREO, dunque informati, e se hai dubbi chiedi ad una hostess.