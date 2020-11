Stampa

Se pensi che scegliere una password sia un gioco da ragazzi leggi quest'elenco delle password più comuni secondo il sito Splashdata:

123456

password

12345678

qwerty

abc123

123456789

111111

1234567

iloveyou

Se le password scelte da te sono simili a queste hai bisogno di sapere alcune regole su come scegliere una password perfetta :

1. Evita parole ovvie, come il tuo nome, quello del tuo migliore amico, del tuo cane ma anche di tua mamma o papà.



2. Se proprio vuoi scegliere una password ovvia ma che per te è facile da ricordare, trasformala in codice . Puoi sostituire ogni lettera con il numero che corrisponde alla sua posizione nell'alfabeto. Per esempio "louistiamo" diventerà "10121891718811113", oppure: "louis 18811113"

3. Un'altra regola importante è scegliere una password di minimo otto caratteri che contenga sia lettere che numeri.

4. Cambiare la password spesso

5. Non usare la stessa password in siti diversi, oppure aggiungi un elemento, per esempio "youtu" per youtube o "fj" per il sito di Focus Junior . Es: louis 18811113youtu

6. All'opzione di login automatico, cioè quanto ti compare la frase: "Vuoi che nomesito.it ricordi questa password "?, scegli sempre NO.

7. Scegli domande di sicurezza a cui non può rispondere nessuno a parte te (o i tuoi genitori: così, se qualcuno entra in uno dei siti che frequenti al posto tuo, saprai subito chi è stato a beccare la tua password ).

8. Ci sono siti che generano password , come passwordchart o password.es .

9. Non rivelare la password che hai scelto a nessuno, nemmeno al pesce rosso.

Ora sapete come scegliere la password perfetta. Il prossimo passo? Ricordarsela!