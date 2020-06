Che cos’è il QR Code?

Stampa

Shutterstock

Il QR Code (Quick Response Code, traducibile più o meno com "codice di risposta veloce") è uno strano simbolo che ormai vediamo quasi tutti i giorni su riviste, applicazioni e persino vetrine dei negozi. Ma che cos'é?

L'ORIGINE

Quel particolare quadrato in bianco e nero è nato nel 1994 per identificare e tracciare pezzi di automobile in una fabbrica giapponese, la Denso Wave. Era un metodo molto utile e veloce per tenere aggiornato il catalogo dei materiali presenti nei magazzini.

Dopo decenni, però, il QR Code si è diffuso un po’ ovunque (giornali, cartelloni pubblicitari, confezioni delle merendine...) e ora è il suo utilizzo è quasi quotidiano.

COS'È E COME FUNZIONA

Si tratta di una specie di codice a barre che può memorizzare molte informazioni ed è spesso usato insieme ai cellulari: una volta inquadrato con un’apposita applicazione, il codice rimanda a un indirizzo internet contenente generalmente informazioni sul prodotto a cui è associato.

Tale codice è composto da uno schema di tanti piccoli moduli neri disposti all'interno di uno spazio bianco. La disposizione di questi quadratini contiene delle informazioni che, come in una specie "d'incantesimo digitale", vengono evocate se scansionate da un device (ad esempio, uno smartphone) munito di un programma di lettura appropriato.

All'interno dei QR Code possono essere memorizzati indirizzi di siti internet, codici numerici, messaggi testuali o input per sbloccare delle funzioni su un'applicazione. La capacità di memoria di questi codici bidimensionali può arrivare ad un massimo di 7.089 caratteri numerici e 4.296 caratteri alfanumerici.

Attualmente esistono molti siti e app gratuite capaci di sviluppare in poco tempo un QR Code personalizzato cui "affibbiare" una certa funzione.

Collaborazione al testo di Niccolò De Rosa