Bitcoin, cosa sono e come funzionano

Per iscriversi non si deve firmare nulla. Basta registrarsi sul sito bitcoin.org ed ottenere un proprio indirizzo Bitcoin che servirà per ricevere o inviare denaro. Dopo di che, Bitcoin permetterà di inviare e ricevere pagamenti a costo molto basso: eccetto infatti che per i micro-pagamenti, non vi sarà alcuna commissione applicata.

I Bitcoin si possono ottenere in due modi: il primo è, banalmente, offrendo qualcosa in cambio. Si possono infatti “vendere” prodotti, oggetti, siti internet o altri servizi online chiedendo in cambio moneta crittografata al posto di una normale valuta.

L’altra via invece, quella forse più semplice, è acquistare direttamente queste monete scambiandole con una valuta reale. Si possono ovviamente acquistare anche frazioni di un Bitcoin visto che, al momento in cui scriviamo, un Bitcoin è valutato più di oltre 38.000€.

In realtà c'è anche un terzo metodo: minare i Bitcoin. Trattandosi di una valuta virtuale però non si parla di vere miniere in cui "spicconare", ma di partecipare al complesso funzionamento della criptovaluta ottenendo in cambio un pagamento in bitcoin. Ok, ma cosa bisogna fare? La questione è molto tecnica ma in poche parole si devono codificare e trasferire dei blocchi di memoria di valuta da un punto A a un punto B. Per farlo occorrono computer potenti e una certa abilità informatica, poiché le procedure sono complesse e devono rispettare elevati standard di sicurezza.

CHI È SATOSHI NAKAMOTO

Ma chi è Satoshi Nakamoto, l’inventore del Bitcoin? Le teorie sono molte. Anzitutto, nessuno sa se sia un 'lui', una 'lei' oppure se si tratti un team di studiosi. Fatto sta che in giapponese “satoshi” significa “pensiero chiaro, veloce”, “naka” indica una “relazione” e “moto” indica “un’origine” o “un fondamento”.

Fonte: bitcoin.org