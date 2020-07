5 curiosità sulle emoji che potresti non sapere

Stampa

pixabay

E' difficile immaginarsi una vita senza emoji. Non sarebbe molto più piatta? Senza quella faccina mattutina mandata dall'amico o il modo per poter dire che stavamo scherzando... senza usar parole? Basta un musino con la lingua fuori è tutto diventa chiaro!

Preparati ora a una serie di curiosità sulle faccine che potrebbero sorprenderti.

1 - LA PRIMA EMOJI

È stata creata in Giappone, nel 1992, da Shigetaka Kurita. In quell'anno l'uomo ha creato per l'azienda per cui lavora, la NTT DoCoMO, le prime 176 emoji ispirandosi ai manga.

2 - C'È UNA DATA PER FESTEGGIARLE LE EMOJI

È proprio oggi, il 17 luglio, e le emoji sono state celebrate per la prima volta nel 2014.

3 - LA CLASSIFICA DELLE PIÙ USATE

Vince tra tutti l'emoji che piange dalle risate. Ma anche quella che manda il bacino...

4 - QUANTO VENGONO UTILIZZATE?

Ogni giorno sono scambiate su Facebook circa 60 bilioni di emoji. BILIONI! Tanto per capirci, questo è un bilione: 1. 000. 000. 000. 000! Da perderci la testa...

4 - PIÙ FEMMINE CHE MASCHI

Secondo una ricerca del febbraio 2016, il 78% delle donne sostiene di utilizzare di frequente le emoji. Al contrario dei maschietti, con solo il 60%.

