Estate 2023 | Tutti pronti per i Summer Camp di Focus Junior!

Stampa

Sunny Life

Nei campi estivi 2023 di Focus Junior voi focusini, dai 7 ai 14 anni, potrete incontrare tanti nuovi amici e fare esperienze indimenticabili, da quelle scientifiche a quelle sportive; da quelle naturalistiche a quelle di esploratore.

Insomma, puoi soddisfare le tue passioni di focusino partecipando a uno (o più) Summer Camp di Focus Junior! Qui di seguito trovi le strutture e le località del catalogo 2023 organizzate in tutta Italia, per i lettori di Focus Junior, da Sunny Life, tour operator di grande esperienza.

Queste proposte sono inoltre valide per i soggiorni Estate INPSieme e anche condivise con le più importanti piattaforme welfare.

Per info si può anche scrivere a

focusjuniorcamp@sunnylife.it

o telefonare al numero 06 87465874.

LA LISTA DEI CAMP 2023 DI FOCUS JUNIOR

Per ragazzi dai 6 ai 12 anni

Dal 22 al 29 giugno al Bella Italia Efa Village ai Piani di Luzza

Bike, orienteering, tiro con l’arco, laboratori naturalistici e a spasso nella smart city con i robot: sono solo alcune delle attività che farai al Camp Bella Italia. Vivrai in un mondo ricco di emozioni, avventura ed esperienze sempre nuove da sperimentare e vivere in uno spazio tutto gioco e gioia. L’intenso programma di attività sportive e di avventura, attività culturali, ricreative e di laboratorio è stato ideato, studiato e realizzato per soddisfare ogni esigenza e curiosità di voi focusini e della vostra voglia di crescere. In più, quest’anno, due nuovi campi da beach volley renderanno il tuo soggiorno ancora più divertente!

Per ragazzi dai 5 ai 12 anni

Dall’11 giugno al 10 settembre all'hotel Bucaneve

Circondato dai monti Cimone e Spitz, in compagnia di educatori e di esperte guide alpine scoprirai le valli dove vola la maestosa aquila reale, i luoghi dove si è combattuta la Prima guerra mondiale e ammirerai le fontanelle che in passato servivano per il rifornimento dell’acqua. Con la guida di laureati in scienze motorie farai sport e giochi a tema (gioco delle parole tipiche, della ricerca delle risorse, del nascondino mimetico ecc.) e, anche grazie ai laboratori scientifici e creativi, vivrai un’esperienza da ricordare e da raccontare.

Per ragazzi daI 6 ai 13 anni

Dal 6 al 31 agosto all'hotel Villa Plinia

In questo vero “laboratorio a cielo aperto” ti potrai mettere in gioco per potenziare le tue life skills: capacità creative, emotive, di problem solving (per analizzare e proporre soluzioni ai problemi) e relazionali. Attraverso attività sportive, laboratori scientifici, scoperta del territorio, giochi a tema diurni e notturni, migliorerai la consapevolezza di te stesso e vivrai una settimana alla scoperta della natura e degli altri. In più, un super eroe diverso ti accompagnerà ogni giorno in avventure divertenti ed educative: le emozioni e l’empatia, la tecnologia e il suo utilizzo, le fonti rinnovabili, la sostenibilità e gli elementi fondamentali del pianeta: aria, acqua, terra e sole.

Per ragazzi dagli 8 ai 14 anni

Dal 23 al 29 luglio in barca a vela nell’arcipelago toscano.

Partenza da S. Vincenzo (Li)

Vieni nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (570 km² di mare e 18mila ettari di terra), il più grande parco marino d’Europa. In giornate indimenticabili, su barche a vela d’altura imparerai le basi della navigazione e svolgerai attività orientate alla sostenibilità ambientale e al rispetto dell’habitat marino e terrestre. Con i microscopi di bordo conoscerai la flora e la fauna marina, in più potrai avvistare i delfini e gli altri mammiferi marini. E sosterai nelle baie più belle delle isole che visiterai, in rade tranquille lontane dal turismo di massa.

Per ragazzi dai 5 ai 12 anni

Dal 1 al 29 luglio all'hotel Key club

Conoscere le nuove tecnologie per esprimere la tua creatività in un modo nuovo e coinvolgente, esplorando il mondo da diversi punti di vista: è ciò che farai in questo entusiasmante Digital camp. Il laboratorio, infatti, è una vera palestra in cui, con metodo innovativo, potrai giocare e imparare ad allenare la mente per sfruttare le nuove competenze indispensabili per il tuo futuro. Conoscerai il mondo di droni, robot, realtà virtuale, stampanti 3D e smartphone, per usarli in modo consapevole. Inoltre il laboratorio Smart City ti darà la possibilità di acquisire capacità fondamentali per il tuo futuro e, ovviamente, non mancheranno sport, mare, divertimento e nuove amicizie!

Per ragazzi dai 6 ai 13 anni

Dal 25 giugno al 23 luglio al Centro di preparazione olimpica CONI Formia

Questa vacanza al Centro Olimpico Coni di Formia, tra i fiori all’occhiello del nostro Comitato olimpico, è perfetta se ami lo sport. Nei suoi 120mila m² e nel palazzetto dello sport potresti incontrare i campioni azzurri! Professionisti ed educatori ti faranno vivere giorni da vero atleta e praticare tanti sport diversi tra cui: calcio, pallacanestro, beach volley, salto in alto, tennis e rugby. Potrai partecipare a incontri con esperti sulla corretta alimentazione e fare anche un po’ di vita sulla spiaggia e divertenti escursioni a Gaeta, Sperlonga e a Formia.

Per ragazzi dai 5 ai 12 anni

Dal 18 giugno al 20 agosto all'Ecoparco del Mediterraneo Nautilus Village

Un summer camp in lingua inglese in cui seguire i corsi preparatori alla certificazione Trinity e fare sport. Il programma prevede un corso frontale di 10 o 20 ore settimanali (dipende dalla durata del soggiorno) con english tutor (uno ogni 10 di voi) e un assistente. In più farai otto ore di attività e competizioni sportive (canoa e rugby) e ricreative (passeggiate, laboratori scientifici, arts and craft, musicali), supportate dallo staff Nautilus e anche divertenti escursioni al mare e sul territorio (anche queste saranno svolte in lingua inglese). I corsi seguono il quadro comune europeo di riferimento delle competenze linguistiche (CEFR) A1, A2 e B1.