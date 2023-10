Viaggio nello spazio: il nuovo libro di Focus Junior!

Stampa

Alzare gli occhi al cielo è la vostra passione? Vi incantate osservando la Luna e sognate un giorno di andare su Marte? Fantasticate su pianeti abitati da strane civiltà? Allora siete pronti per intraprendere un "Viaggio nello Spazio" insieme a Focus Junior.

Il Sistema solare

In questo libro esploreremo i pianeti del Sistema Solare: partiamo dal piccolo Mercurio, il pianeta roccioso più vicino al Sole, per poi giungere fino al più lontano: il freddo e tempestoso Urano, passando ovviamente per la nostra Terra.

Ma oltre ai pianeti visiteremo satelliti davvero molto affascinanti, come Europa (una delle Lune di Giove), e Encelado (orbita intorno a Saturno): entrambi sotto una crosta ghiacciata nascondono un immenso oceano d'acqua. E dove c'è l'acqua spesso c'è anche vita...

Parleremo anche di comete: corpi celesti ghiacciati che ogni tanto sfrecciano vicino al Sole, si sciolgono un po' e rilasciano gas e polveri che formano la chioma e la coda, tanto belle da vedere.

Stelle ed esopianeti

Oltre al Sole scopriremo che ci sono tantissime stelle nell'Universo: addirittura si stima che ci siano più stelle nel cosmo che granelli di sabbia in tutte le spiagge della Terra. E attorno a questi soli orbitano altri pianeti chiamati esopianeti. Tra questi è probabile che ce ne siano anche di simili alla nostra bellissima Terra. Saranno abitati? Chissà.

I buchi neri

E poi parleremo di buchi neri: gli affascinanti mostri dell'Universo. Sono giganteschi e hanno un'attrazione di gravità così forte da creare una distorsione dello Spazio e del Tempo e far sì che tutto ciò che gli sta vicino, compresa la luce, ci finisca dentro. Un po' come un aspirapolvere cosmico.

Astronauti si diventa!

Non mancherà poi qualche dritta su come osservare la volta celeste, quali sono i telescopi più potenti al mondo, quali saranno le prossime missioni dell'Esa (l'Agenzia spaziale europea) e della Nasa (l'Agenzia spaziale americana) e un po' di curiosità sui primi astronauti e sulla Stazione spaziale internazionale.

Ad accompagnarci in questa avventura ci saranno due amici immaginari, un po' pasticcioni ma molto curiosi.

E per chiudere: tanti giochi a tema astronomia.

Viaggio nello Spazio. Stelle, pianeti e buchi neri. Focus Junior