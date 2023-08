Pokémon World Championships 2023, a Tokyo

Stampa

Riflettori puntati sul Giappone, a Tokyo per la precisione, dove i tutti i riflettori sono puntati per un evento straordinario, poiché alcuni tra i più grandi giocatori di Pokémon da tutto il mondo si sono riuniti per i Campionati Mondiali Pokémon. Questo affascinante torneo, considerato il più vasto e rilevante nell'universo Pokémon, attrae abilissimi allenatori da ogni angolo del mondo, tutti in lotta per il titolo supremo di Campione del Mondo.

Giocatori e fan dei Pokémon uniti

Mentre l'adrenalina delle sfide cresce sui campi di gara, altrettanta energia si respira tra le fila dei sfegatati fan dei Pokémon, giunti in massa per partecipare a quest’evento spettacolare che si sta svolgendo dal 11 al 13 agosto a Yokohama, vicino a Tokyo.

Perché questo campionato dei Pokémon è così importante?

Il motivo è presto detto: l'edizione di quest'anno dei Campionati Mondiali si svolge per la prima volta proprio in Giappone, la terra in cui è stato concepito l'universo dei Pokémon. La location scelta è il prestigioso centro congressi Pacifico Yokohama, che per l’occasione si è trasformato nella culla dei Pokémon.

Ci saranno anche aree allestite appositamente per i fan che offriranno l'opportunità di seguire da vicino le gare. Inoltre, non mancheranno festival e parate che coinvolgeranno l'intera città di Yokohama, con celebrazioni in pieno stile Pokémon.

Pensa che l'edizione dell'anno precedente, che si è svolta a Londra, ha attirato oltre otto milioni di spettatori online. Quella di Londra è stata la prima volta che l'evento ha lasciato gli Stati Uniti per svolgersi in Europa, sottolineando l'attrazione globale di questa competizione.

Ma cosa succede effettivamente durante i Campionati Mondiali dei Pokémon?

Le competizioni sono articolate in tornei di carte collezionabili e sfide di videogiochi.

I giocatori da ogni parte del mondo si confronteranno in giochi come Pokémon Scarlet, Pokémon Violet, Pokémon GO e Pokémon UNITE, dimostrando la loro abilità e strategia senza eguali.

Tanto nei giochi di carte collezionabili quanto nei tornei di videogiochi, l'agonismo si svolge in diverse categorie d'età: Junior (dai 12 anni in su), Senior (dai 12 ai 16 anni) e Masters (dai 16 anni in su).

I Campionati Mondiali costituiscono l'apice della Championship Series, richiedendo un invito d'onore per partecipare. Solo i giocatori più meritevoli, quelli che hanno accumulato il maggior numero di punti attraverso i vari campionati svolti durante l'anno, ricevono l'ambita convocazione. Questa è l'opportunità per cimentarsi nella sfida e di gareggiare per vincere premi sostanziosi, con cifre che possono arrivare a migliaia di euro.

Non solo competizione, ma anche coinvolgimento

Per gli appassionati e sostenitori dei Pokémon, l'evento offre un'ampia gamma di opportunità, tra cui tornei per non professionisti, eventi speciali e attività collaterali, tutti sviluppati per rendere i quattro giorni di durata un'esperienza indimenticabile.

E tu, sei un appassionato dei Pokémon? Condividi con noi la tua passione nei commenti.