Marciapiedi puliti: uniti contro la sporcizia di strada

Capita troppo spesso: cammini per andare a scuola, magari un po' addormentato, e pesti un grosso escremento senza accorgertene, sui marciapiedi puliti, apparentemente. Oppure, a lezioni finite, corri verso l'uscita insieme ai tuoi compagni e zac: inciampi in una lattina buttata per terra.

"Non stai mai attento!".

Vero che ti capita di sentirtelo dire? Ma la verità è che non è colpa tua: tu, giustamente, ti aspetti che i marciapiedi su cui cammini siano puliti e hai il diritto di passeggiare chiacchierando con gli amici e guardando avanti senza dover per forza controllare costantemente per terra.

Ma chi li deve pulire i marciapiedi?

Per legge, essendo spazio pubblico, il compito di pulire le strade spetta ai Comuni, alle cui dipendenze lavorano gli operatori ecologici.

Ma il compito di tenere i marciapiedi puliti e non sporcarli è di tutti i cittadini che utilizzano gli spazi comuni. Non è così faticoso farlo: basta buttare le carte delle merende nei cestini, raccogliere le deiezioni dei propri migliori amici cani e... dire agli altri di farlo.

Nonostante sia così facile però, i marciapiedi di tante città sono impraticabili, sporchi, pieni di spazzatura: si perché a volte sono proprio gli adulti a non rispettare le poche e semplici regole che servono per vivere bene tutti insieme (e che loro stessi insegnano ai più piccoli).

Le iniziative dei cittadini per sensibilizzare su questo tema sono tantissime, in tutta Italia. A Milano, per esempio, i ragazzi e i genitori delle scuole del Municipio 3 si sono organizzati per ritrovarsi tutti i giorni dopo le lezioni, dal 17 al 21 aprile per dare vita a una manifestazione dal nome Marciapiedi Puliti.

Si procede per tappe: ogni pomeriggio ci si ritrova davanti a una delle scuole e nel tragitto si manifesta pacificamente contro il degrado urbano. I ragazzi, insieme ai genitori e a volte anche insieme agli insegnanti, si aiutano con striscioni auto-prodotti, disegni realizzati durante le lezioni e appesi fuori dagli edifici scolastici, frasi motivazionali.

Anche la tua scuola sta organizzando iniziative contro il degrado urbano? Scrivici su focusjunior@focusjunior.it e mandaci il tuo disegno!