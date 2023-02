Mangiatoia per gli uccellini – Laboratorio di riciclo

Stampa

Getty Images

Che cosa serve: una bottiglia di plastica, un gancio di ferro a vite, uno spago o corda resistente, due (o tre)

cucchiai di legno, mangime.

Come si procede

Fai un buco al centro del tappo di plastica (con l'aiuto di un adulto).

Infila un gancio nel tappo, dalla parte a vite, ruotandolo per avvitarlo. La corda (o lo spago) va fissata al gancio rotondo.

Chiedi a un adulto di fare due fori passanti di circa 2 cm di diametro nella bottiglia. Due dei quattro fori vanno allargati per lasciare uscire il mangime.

Infila a fondo i cucchiai nei buchi.

Riempi la bottiglia di mangime, avvita il tappo con il gancio e appendila in giardino o sul balcone.

La rigetta di mangime fai da te: se non vuoi usare un mangime pronto per uccellini prepara tu il mix perfetto: mescola frutta secca senza guscio e sminuzzata (noci, nocciole, arachidi), semi di girasole, pezzetti di mela, uvette, pinoli e aggiungi materia grassa come burro o margarina a temperatura ambiente. Con questo mix fornirai agli amici pennuti le calorie e i grassi che occorrono loro. E non dimenticare una ciotola d’acqua!