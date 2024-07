Ma queste Olimpiadi di Parigi 2024 sono davvero così sostenibili?

Stampa

Gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi 2024 le hanno già definite «le più sostenibili della Storia». Tra le ragioni di questo titolo che si sono auto conferiti, c'è ad esempio il fatto che non è stato necessario costruire dal nulla tutte le strutture che verranno utilizzate nel corso dell'evento, grazie al fatto che la capitale francese ospita i Giochi per la terza volta. Inoltre sui social stanno iniziando a circolare i video che gli atleti postano dall'interno del villaggio olimpico, dove i letti sono di cartone (sì sì, proprio di cartone!) e non si potrà usare l'aria condizionata per non sprecare troppa energia. Segnali importanti, sicuramente. Ma c'è anche un rovescio della medaglia, come stanno raccontando nei loro reportage alcuni giornalisti che hanno seguito da vicino il modo in cui la città cambiava aspetto mentre il giorno della cerimonia d'apertura si avvicinava.

Perché sono considerate le più sostenibili

Prima di tutto, è bene partire da un discorso generale: qualsiasi annuncio per quanto entusiasta deve essere letto nel suo contesto. E il contesto in questo caso è che solo da pochi anni, purtroppo, abbiamo iniziato davvero a preoccuparci del nostro impatto sul Pianeta. Per questo motivo, quasi tutte le precedenti edizioni dei Giochi semplicemente non avrebbero preso in considerazione l'aspetto ecologico.

Parigi 2024, comunque, è stata annunciata come l'Olimpiade più sostenibile perché ha richiesto la costruzione di una minor quantità di strutture rispetto al solito. Hanno potuto sfruttare e riadattare quelle che la città possedeva già dalle precedenti Olimpiadi ospitate (nel 1900 e nel 1924). I nuovi edifici poi sono stati pensati per essere riutilizzati una volta terminata la manifestazione: verranno lasciati in eredità ai cittadini e potrebbero diventare nuovi appartamenti o strutture necessarie alla città.

Il villaggio olimpico, cioè il luogo dove risiedono tutti gli atleti durante i giorni dei Giochi, è dove si concentrano le più importanti soluzioni dedicate alla sostenibilità. L'energia, ad esempio, sarà prodotta al 100% da fonti rinnovabili, mentre per ripararsi dal caldo torrido si sfrutterà la geotermia, cioè lo scambio di calore con il suolo. Niente aria condizionata, né motori inquinanti. Promosse le auto in condivisione e i taxi sia ibridi che elettrici, così come i mezzi di trasporto pubblici e le biciclette.

Si combatterà poi contro lo spreco dell'acqua e la produzione di rifiuti, favorendo il riciclo dei materiali e il noleggio: il 60% della strumentazione sarebbe stata presa in prestito. Quello che gli atleti potranno mangiare all'interno del villaggio sarà il più possibile a chilometro zero e con un'ampia scelta di opzioni vegetariane.

Queste e diverse altre scelte, come la riduzione della plastica monouso, hanno quasi dimezzato le emissioni di anidride carbonica (CO2), un gas a effetto serra che è tra i principali responsabili del riscaldamento globale, rispetto alle edizioni precedenti. Per capire meglio, siamo passati dalle 3,6 tonnellate di CO2 di Rio De Janeiro nel 2016 alle 1,58 tonnellate di Parigi.

Ma non tutto è così sostenibile

Purtroppo spesso dietro a questi grandi annunci si nasconde anche un lato meno positivo. Va prima di tutto premesso che è difficile organizzare un evento così grande come le Olimpiadi riuscendo davvero a risultare completamente sostenibili. Già il fatto che a Parigi siano arrivati più di 11.400 atleti da tutto il mondo, viaggiando quasi sempre in aereo, rende l'idea di quanto sia difficile ridurre l'impatto sul Pianeta di una simile manifestazione.

Ci sono però degli aspetti su cui era possibile agire e non è stato fatto, forse, nel migliore dei modi. I mezzi pubblici ad esempio non sono incentivati per tutti. I turisti che stanno arrivando in città in questi giorni troveranno un biglietto della metropolitana quasi raddoppiato rispetto al solito: da 2,15 euro a 4.

Un reportage di Lifegate poi ha evidenziato come uno svincolo dell'autostrada, nato per favorire il collegamento tra il villaggio olimpico e le sedi delle gare, ha creato molta confusione nel traffico provocando un aumento dello smog in una specifica area del comune di Saint-Denis, un centro urbano nell'hinterlan di Parigi. Qui si sono registrati fino a 75 grammi di biossido di azoto per metro cubo, quando la soglia massima giudicata sicura dall'Organizzazione mondiale della sanità è di 10 milligrammi per metro cubo. Il biossido di azoto è uno dei gas che forma lo smog.

I clochard sono stati cacciati

Il New York Times aveva invece rivelato nei giorni scorsi come durante i quattro anni di preparazione ai Giochi, alcuni quartieri si siano trasformati. Si tratta soprattutto di periferie, dove di solito vivono persone che non possono permettersi un appartamento in centro, a cui magari è stato assegnato un alloggio popolare o che, purtroppo, non hanno casa e devono basarsi sull'aiuto delle associazioni o dormire in strada. Questi ultimi, come saprai, sono le persone senzatetto, o clochard come si dice in francese.

Mentre i prezzi delle case nelle zone coinvolte dai lavori per le Olimpiadi sono aumentati, rendendo più difficile comprare un appartamento dove poter abitare, i clochard sono stati via via "cacciati".

Negli ultimi mesi, sono stati effettuati circa 138 sgomberi. Sono state cioè mandate via persone che vivevano in condizioni di difficoltà economiche e che spesso dormivano in strada. In tutto, sono state allontanate più di 2.500 persone ma solo al 35% di loro è stata offerta un'alternativa. Gli altri finiranno probabilmente per doversi accampare in qualche altra area, forse ancora più periferica, finendo ancora di più ai margini dove nessuno li vede.

Questo meccanismo si verifica spesso prima di un'Olimpiade e di una qualsiasi manifestazione così importante, ma non possiamo ignorare quanto sia lontano dai valori di partecipazione, condivisione e inclusione che i Giochi dovrebbero trasmettere. Non trovi?

