Luna arriviamo, la missione durerà circa 10 giorni

Nasa

Obiettivo Luna. Nei giorni scorsi la Nasa (l'agenzia spaziale americana) ha presentato i quattro astronauti scelti per questa missione. Voleranno intorno alla Luna alla fine del 2024! L'equipaggio decollerà dal Launch Complex 39B del Kennedy Space Center della Nasa, in Florida, per una missione di circa 10 giorni su un mega razzo dell'agenzia.

Una missione audace sulla Luna

Gli astronauti però non atterreranno sul satellite naturale della Terra, l’equipaggio farà un viaggio di andata e ritorno di circa dieci giorni, che lo porterà verso il lato più lontano della Luna e "volerà" a circa 6.400 miglia (10.299,8 chilometri) dal satellite.

Che squadra!

L'equipaggio è composto da tre astronauti americani: Reid Wiseman (47 anni), Victor Glover (l'astronauta di colore di 46 anni), Christina Koch (44 anni), e dall'astronauta canadese Jeremy Hansen (47anni). Tutti e tre gli astronauti americani sono già stati a bordo della ISS. L'astronauta canadese invece non è mai stato nello spazio!

Curiosità

Questa è la prima volta che un'astronauta donna e un astronauta di colore sono stati scelti per una missione lunare.

Christina Koch è un ingegnere. Detiene il record femminile per il maggior numero di giorni consecutivi trascorsi nello spazio: 328 (2019-2020). E ha partecipato alla prima passeggiata spaziale di un duo di astronaute donne nel 2019, con Jessica Meir.

Victor Glover è un aviatore della Marina degli Stati Uniti. Sarà il pilota di Artemis II.

I quattro astronauti decolleranno a bordo della capsula Orion, inviata nello spazio dal razzo SLS (Space Launch System). Il viaggio durerà circa 10 giorni. Durante il volo la capsula sorvolerà il lato oscuro della Luna.

Alla missione verso la Luna del 2024 ne seguirà un'altra nel 2025

Si chiamerà Artemis III e questa volta è previsto lo sbarco sulla Luna! I nomi degli astronauti che parteciperanno a questa missione non sono stati ancora resi noti.

Obiettivo: preparare una missione su Marte

Il programma Artemis II è una "preparazione" per poi lanciare gli astronauti su Marte. La Nasa vuole prima far sperimentare agli astronauti per alcuni mesi la vita sulla Luna. Dopo Artemis III, tenterà quindi di creare una base lunare e installare una stazione spaziale in orbita attorno alla Luna. L'equipaggiamento necessario per un viaggio su Marte sarà testato durante le missioni Artemis (Artemide).

Da dove viene il nome Artemide?

Artemide è la sorella gemella di Apollo e nella mitologia greca è la dea della Luna.