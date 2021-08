Stampa

La bussola magnetica è un antico strumento di navigazione usato per indicare i quattro punti cardinali: nord, sud, est e ovest. È formata da un ago magnetico che si allinea con il campo magnetico terrestre al polo nord. Se ti perdi e non hai una bussola, puoi facilmente realizzarla per conto tuo usando un pezzo di metallo magnetizzato ed una ciotola d'acqua. Ecco come cominciare.