Junior Reporter: il diario del coronavirus

Quello appena passato è stato un anno scolastico molto duro per tantissimi studenti italiani. Tra chiusure, quarantene e Didattica a Distanza, milioni di ragazzi e ragazzi si sono infatti trovati a dover passare ore e ore in casa senza la possibilità di stare in classe insieme a compagni ed insegnanti. Le difficoltà però aguzzano l'ingegno e così, come tanti personaggi hanno fatto nel passato, un nostro focusino ha deciso di raccontare questa stranissima esperienza - che si spera irripetibile - attraverso le pagine di un racconto in forma di diario.

IL DIARIO DI ALESSANDRO

Autore di questo lungo racconto è Alessandro, un ragazzo di terza elementare (ormai già proiettato verso la quarta) che è stato anche co-direttore di Focus Junior. Forte di questa spiccata indole da reporter, Alessandro ha dunque voluto imprimere nelle pagine di un diario tutto quello che si è trovato a vivere in questo sfortunato 2020/2021, come un vero cronista d'altri tempi.

Così, tra resoconti di quarantene e riassunti delle tante cose imparate (seppur a distanza), il racconto Il mio anno di terza elementare: fra DAD e scuola ripercorre i lunghi mesi affidandosi non solo alle parole, ma anche a schemi e disegni come nei celebri libri della collana Diario di una Schiappa.

Ecco un esempio:

Giovedì 13 maggio,

Martedì pioveva e non c'era il laboratorio dell'acqua, oggi che c'é, c'è il Sole!

Abbiamo parlato di modi corretti per risparmiare l'acqua con una persona di un gruppo chiamato CAP. ecco le regole per risparmiare acqua: