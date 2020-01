Inventa una storia per Emergency e vinci

Stampa

Emergency propone un concorso rivolto ahli studenti delle scuole secondarie di primo grado: inventa un futuro per Amal, Goran e Rachida: hai tempo fino al 31 marzo per inventare una graphic novel che racconti la partenza, il viaggio e l'arrivo di questi tre ragazzi.

Cosa si vince

Le tre storie vincitrici verranno illustrate da fumettisti professionisti e pubblicate in un libro.

Amal, quattordicenne ribelle di Kabul, Goran, sfollato in un campo profughi in Iraq a dodici anni, e Rachida, aspirante atleta sudanese quindicenne, sono tre giovani in procinto di lasciare il proprio Paese per fuggire dalla guerra. Riusciranno a partire? Chi incontreranno sul loro cammino? Dove arriveranno, e cosa succederà nella loro “nuova vita”?

L'inizio ce lo hai già, ora tocca a te inventare il resto della storia e partecipare a “I colori di una nuova vita”, il concorso di EMERGENCY e della casa editrice Tunué dedicato al tema della migrazione. Hai tempo fino al 31 marzo.

Il concorso è rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di I grado che potranno scegliere il loro protagonista tra quelli proposti, e raccontare in un testo della lunghezza di tre cartelle una delle tappe della sua migrazione forzata: la partenza, il viaggio, o l’arrivo nel paese di accoglienza, scegliendo se farli incontrare o meno lungo il percorso. I ragazzi potranno lavorare da soli, in gruppo, o come classe.

Come partecipare

Per partecipare, è necessario inviare una richiesta all’indirizzo graphicnovelcontest@emergency.it tramite il proprio insegnante.

La giuria

Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una giuria di esperti composta da rappresentanti di EMERGENCY e Tunué, in base a criteri di attinenza al tema, qualità, originalità, immediatezza comunicativa e impatto emotivo.

Il premio

Le tre storie vincitrici saranno sviluppate sotto forma di sceneggiatura e trasformate da noti fumettisti in una graphic novel stampata in 5.000 copie e distribuita gratuitamente nelle scuole italiane durante l’anno scolastico 2020-2021.