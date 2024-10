Intervista a Federico Taddia che racconta Margherita Hack

Stampa

Margherita Hack era la signora delle stelle: astrofisica di fama mondiale e prima donna a dirigere l'Osservatorio Astronomico di Trieste, a lei hanno dedicato un asteroide scoperto nel 1995 e la prima statua in Italia a raffigurare una scienziata, nel cortile dell'Università degli Studi di Milano.

Eppure, lo sapevate che Margherita a scuola non era molto brava? E invece era bravissima nel salto in alto? Che da ragazzina non era affatto appassionata di scienza ma la sua vera passione era la bicicletta? Che inizialmente aveva scelto di iscriversi alla facoltà di Lettere, subito abbandonata? E che poi si era iscritta a Fisica soltanto per stare insieme alla sua amica del cuore?

Insomma, Margherita (come moltissimi ragazzi) non aveva affatto le idee chiare sul suo futuro, eppure la sua vita è stata davvero piena di appassionanti scoperte e grandi soddisfazioni. La racconta nel suo ultimo libro (Nata in via delle cento stelle, Mondadori) ∗Federico Taddia: scrittore, giornalista, autore di programmi radio e tv, conduttore... Insomma, un vulcano di idee e un concentrato di simpatia, con il pallino di spiegare ai ragazzi le cose più difficili in maniera semplice e divertente.

Aurora: Io ho visto il programma Big Bang! che hai realizzato insieme a Margherita Hack, e ho scoperto che hai anche scritto due libri su di lei. Quindi volevo chiederti per quale motivo sei tanto interessato a Margherita.

«Perché era un personaggio straordinario! Era sempre spettinata, vestiva alla bell'e meglio, viveva circondata dai gatti, si muoveva sempre in bicicletta, ogni tanto diceva parolacce ma le diceva con stile... Ho avuto l'enorme fortuna di lavorare con lei ed era davvero molto divertente. Era una grande scienziata e una grande donna, sempre attenta ai diritti delle persone. Quando poi è morta, mi è sembrato giusto raccontare la sua storia alle ragazze e ai ragazzi come voi, perché Margherita, anche se è nata più di cento anni fa, era modernissima!».

Aurora: Prima di incontrarla ti piaceva già la scienza?

«No, mi ha sempre fatto schifo la scienza e soprattutto non c’ho mai capito nulla quando andavo a scuola. L’ho sempre trovata difficilissima, perché erano tutte cose o troppo piccole (le cellule, i microbi, i virus) oppure troppo grandi (l’universo, le stelle, i buchi neri) quindi non si vedeva mai niente direttamente... Io invece sono uno che le cose ama vederle. Però poi quando ho iniziato a scrivere articoli per ragazzi, ho capito che era molto divertente cercare di rendere questi saperi accessibili anche ai più piccoli. Però questo mi ha obbligato a dover capire le cose prima di spiegarle! Mi hanno sempre appassionato di più le storie dei ricercatori e delle ricercatrici piuttosto che le loro scoperte. O meglio, conoscendo le loro storie, si comprende che anche le loro scoperte spesso sono state una conseguenza del loro carattere, della loro personalità, del loro impegno, del loro sacrificio».

Emma: Da bambino che lavoro sognavi di fare?

«Fino a 14 anni ero sicuro, ma proprio sicuro, che sarei diventato campione NBA di basket! Poi ho dovuto fare i conti con la realtà, con il fatto che c’era gente molto più forte di me, e quindi ho capito che non poteva essere quella la mia professione. Dopo le medie i miei genitori mi hanno costretto a iscrivermi a Ragioneria ma non mi piaceva per niente. A 17 anni ho capito finalmente quello che mi sarebbe piaciuto fare da grande: scrivere per quella che alla mia epoca era praticamente l'unica rivista per ragazzi, Topolino. Ed è proprio quello che ho fatto! E in seguito ho scritto anche per Focus Junior».

Emma: perché hai deciso di fare lo scrittore?

«Perché non sapevo fare nient’altro. Non so fare niente con le mani, cioè non so cambiare le lampadine o mettere le catene all’automobile. Quindi ho cercato cos'altro avrei potuto utilizzare e per fortuna c’era la testa, a buon mercato e vicina. Mi piace molto giocare con le parole come se fossero dei mattoncini da mettere insieme per costruire una casa».

Chiara: perché vuoi spiegare la scienza ai ragazzi?

«La grammatica è noiosissima, vero? Però se dico “grammatica” capite subito che cos’è. Ecco, la scienza è un po' la grammatica della vita. Io sono una persona molto curiosa e mi faccio sempre tante domande. Ad esempio, se apro il rubinetto ed esce l’acqua o se allargo una foto sul cellulare con le dita, io che non credo alla magia mi chiedo sempre che cos'è che mi permette di fare quelle cose. Ed è proprio la scienza a darci le risposte. Conosci Albert Einstein, lo scienziato spettinato? Beh, lui diceva che quando vediamo cose come l’arcobaleno o un'aurora boreale, ci riempiamo di meraviglia. Lo scienziato però non si accontenta di meravigliarsi ma vuole capire perché è successo. A me, oltre ad andare a vedere cosa c’è dietro il wow!, piace andare a vedere anche chi c’è dietro il wow!. Chi è quell’uomo, o quella donna, con quella grande testa che ha permesso di inventare quella cosa o di scoprirla».

Stella: Tra tutte le scoperte scientifiche, quale ti piacerebbe ancora raccontare?

«Mi piacciono molto le storie nate per caso, le storie in cui la scoperta è frutto di un errore. Amo molto gli errori, mi piace un sacco sbagliare. Mi ha colpito molto la storia di Albert Sabin (il medico polacco che ha sviluppato il vaccino contro la poliomelite), soprattutto per la sua decisione di non brevettare la sua invenzione per poterne garantire la diffusione a un basso prezzo. Oppure la storia di Dick Fosbury (campione olimpico di salto in alto) che non c'entra nulla con la scienza, apparentemente: si sveglia una mattina e inizia a fare il salto in alto di schiena, al contrario di tutti. Quella secondo me è proprio la prerogativa della scienza: avere un’intuizione, vedere qualcosa che gli altri non hanno visto e avere il coraggio di provarci, anche a rischio di sbagliare o di essere derisi. Amo moltissimo anche le storie di ricercatori che non hanno trovato nulla. Perché, in verità, proprio grazie a chi non ha trovato nulla, altri hanno avuto la possibilità di scoprire qualcosa di importante».

Un consiglio per i nostri lettori di Focus?

«Sbagliate, sbagliate bene. Sbagliate un sacco, sbagliate tantissimo. Se qualcuno vi dice che avete sbagliato, ringraziatelo. Non arrabbiatevi. L’errore rinforza, l’errore è uno scudo, l’errore è un privilegio. Sbagliare permette di capire e di imparare.

Con la collaborazione dei Junior Reporter Aurora, Chiara ed Emma

È autore di moltissimi programmi per la radio e la tv tra i quali Screensaver (Rai 3) dedicato ai cortometraggi realizzati dai giovani, Nautilus (Rai Scuola), La Banda dei FuoriClasse (Rai Gulp) e Big Bang! In viaggio con Margherita Hack (DeA Kids), che si è aggiudicato il TV Blog Awards 2011 come miglior programma per ragazzi.

Ha pubblicato tanti libri tra i quali Mamma, posso farmi il piercing? (Fabbri), scritto con la nuotatrice Federica Pellegrini e Perché le stelle non cadono? (Editoriale Scienza) insieme a Margherita Hack, Perché siamo parenti delle galline?, con Telmo Pievani, Perché i vulcani si svegliano?, con Mario Tozzi, Perché diamo i numeri?, con Bruno D'Amore e Perché il touchscreen non soffre il solletico? con Valerio Rossi Albertini. Nel 2012 insieme a Margherita Hack ha scritto il libro Nove vite come i gatti (RCS).