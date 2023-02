Il coro dei bambini “Mitici Angioletti” canta con Mr Rain

Stampa

Un meraviglioso coro di bambini ha accompagnato sul palco dell’Ariston Mr Rain, nome d'arte di Mattia Balardi, nell'interpretazione della canzone Supereroi arrivata terza al Festival di Sanremo.

Scopriamo il coro di bambini che ha fatto breccia nei cuori

Questo gruppo canoro si chiama “Mitici Angioletti” e si è formato alla fine del 1999. È diretto da Maria Francesca Polli, autrice di canzoni tra cui il recente successo di Mina "Volevo scriverti da tanto" e molti brani scritti in collaborazione con grandi artisti della musica italiana tra cui Claudio Baglioni, i Pooh e tanti altri. Francesca ha scritto anche moltissime canzoni per lo Zecchino d'oro e per la Walt Disney.

Il coro ha sede a Zelo Buon persico (Lodi) e a Cremona.

Come è nata l’idea di cantare con Mr Rain?

Ci ha pensato Francesco Facchinetti, manager di Mr Rain, che ha contattato Maria Francesca Polli tra fine luglio e i primi di agosto per chiedere la partecipazione del coro a un progetto musicale. Così, dopo numerose telefonate per organizzare le registrazioni, finalmente sia il coro dei “Mitici Angioletti" che ha sede a Zelo Buon Persico, sia i piccoli coristi della sede di Cremona si sono riuniti per cantare insieme.

Il coro dei bambini "Mitici Angioletti" è famoso anche per…

I Mitici Angioletti hanno anche lavorato al fianco di Michelle Hunziker e Luca Ward nel musical “Tutti insieme appassionatamente”, recitato e partecipato ai Programmi “Ti Lascio Una Canzone”, “Io Canto”, “Music Gate”. Inoltre 16 Mitici Angioletti hanno cantato anche allo Zecchino d’Oro: