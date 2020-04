I consigli dei TikToker: Emma del Toro

Stampa

tiktok

I consigli dei TikToker per pubblicare video interessanti e utili a tutti: Emma del Toro ci da qualche consiglioat e racconta come è cambiata la sua passione, cioè la danza, con TikTok.

Ballo da quando avevo 3 anni. La passione per questo sport mi ha permesso di fare tante esperienze diverse: partecipare a numerosi casting, fare dei camei in alcuni film, andare a Los Angeles e a New York grazie a una borsa di studio.

Il mio obiettivo è trasmettere allegria e solarità! Vorrei dare il buon esempio ai ragazzi, condividendo messaggi positivi.

I miei contenuti

Realizzo soprattutto video legati alla mia passione principale, la danza. Per quanto riguarda i tempi necessari per la realizzazione, si va da un minimo di 30 minuti fino a un massimo di un’ora. La mia ispirazione principale, invece, sono ballerine e TikToker americane come Maddie Ziegler, Charlie D’Amelio e Addison Rae.

Filtro preferito: quello che cambia il colore dei capelli.

I miei consigli per aspiranti creator:

1. Essere se stessi;

2. Esprimere la propria creatività;

3. Coinvolgere il più possibile i fan, rendendoli partecipi di ciò che succede durante la giornata.

Gli obiettivi raggiunti grazie a TikTok e cosa mi aspetto dal futuro

Una mattina, mi sono svegliata e mi sono accorta che un mio video aveva raggiunto un milione di

visualizzazioni: essere riuscita ad arrivare a così tante persone mi ha fatto immensamente piacere, un traguardo

da ricordare come il mezzo milione di follower che mi segue ogni giorno.

Spero che la mia passione diventi un vero e proprio lavoro, magari danzando in tv o affiancando i cantanti sui grandi palchi italiani e internazionali.

Canale Tik Tok: https://www.tiktok.com/@emmadeltoro