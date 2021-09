Diari scolastici 2021/2022: quali scegliere?

Stampa

Il diario è un oggetto molto importante per la vita di uno studente e non solo perché aiuta a segnarsi compiti e date delle verifiche. Sui diari infatti si possono custodire segreti, scrivere ricordi o personalizzare le pagine con schizzi e frasi, dunque è importante sceglierli con cura. Ecco allora alcuni dei diari scolastici 2021/2022 più belli...

DIARI 2021/2022

Smemoranda

L'agenda scolastica per eccellenza: la Smemoranda. Anche quest'anno accompagnerà studenti di tutte le età ed è disponibile in 10 colori diversi per la copertina. Al suo interno battute, interviste e spazi per scrivere i propri pensieri.

Comix

Il diario più irriverente del mondo-scuola, con battute taglienti e barzellette esilaranti (e talvolta un po' cattivelle..). L'ideale per chi ama l'ironia e ama scherzare su tutto.

Be You

Il diario Be You nasce per essere personalizzato: anche la copertina esterna può essere decorata a piacere!

Harry Potter

Ok, la scuola non sarà Hogwarts, ma com questo diario (disponibile in diverse varianti e colori) potremo portarci in classe un pezzetto del mondo di Harry Potter. E tu che Casa sceglierai? Grifondoro, Corvonero, Tassorosso o Serpeverde?

Minecraft

Con il diario di Minecraft infatti i fan del gioco potranno ricordarsi di compiti e interrogazioni avendo sempre sott'occhio mostri, creature e ambientazioni del videogame pixelato più famoso di sempre.

Guinnes World Records 2022

Record, curiosità e stranezze dal mondo per ogni giorno dell'anno: è il diario dei Guinnes World Records, una vera chicca per chi ama ricercare le stramberie più pazze in giro per il globo.

Fortnite

Naturalmente in cima alle preferenze non poteva mancare Fortnite, l'eterno gioco di Battle Royal che rivive anche sotto forma di un coloratissimo diario pieno di disegni meravigliosi.

Amici Cucciolotti

Il meglio per chi ama gli animali. Il diario degli Amici Cucciolotti, zeppo di fotografie e curiosità sugli animali è infatti rivolto proprio agli appassionati dei nostri amici a quattro zampe.

Me Contro Te

Il diario di Me Contro Te, firmato da Sofì e Luì, è uno dei più apprezzati. Dopotutto i fan dei due YouTuber sono tantissimi! Nelle pagine del diario si possono trovare giochi e piccoli lab per rendere più divertente ogni giornata.