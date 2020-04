Come fare le bombe da bagno colorate

Stampa

pixabay

L'esperta di bellezza Elena Rossi ci insegna come fare le bombe da bagno: sono profumate, colorate e divertenti, cosa che, specialmente in tempi di Coronavirus, non guasta. L'igiene è importante, lo abbiamo capito tutti, ma non è detto che debba essere noiosa!

Gli ingredienti per fare le bombe da bagno sono semplici: loi trovi nella dispensa della tua cucina.

Ps. Poi mandaci le foto!

Cosa ti serve

100 gr di acido citrico (si trova facilmente in farmacia)

* 200 gr di bicarbonato di Sodio

* 100 gr di Amido di Mais (si usa per le creme o le salse: chiedilo ai tuoi)

* 1 cucchiaio e 1/2 di olio vegetale a scelta

* 1 cucchiaino di aroma alimentare: 1/2 Vaniglia e 1/2 Arancia

* Colorante alimentare

* Acqua

Come fare

1. In un contenitore mescola acido citrico, bicarbonato e amido di mais.

2. In un'altra ciotola mescola, l'olio e l'aroma alimentare.

3. Aggiungi, mescolando, il colorante alimentare, poche gocce, quanto basta per ottenere l'intensità del colore che desideri.

Puoi aggiungere qualche fiore secco, per rendere le bombe da bagno ancora più belle.

4. Ora, versa poco alla volta i liquidi nel contenitore di amido e bicarbonato, poche gocce per volta, continuando a mescolare fino ad amalgamare il tutto.

5. Prendi il composto e schiaccialo tra le mani: noterai che tenderà a restare unito senza sbriciolarsi. Modella delle "polpette" tonde, un po' come fai d'estate al mare, con la sabbia bagnata.

In alternativa, puoi fare delle "formine", utilizzando gli stampi per i biscotti.

Se il composto si sbriciola, aggiungi qualche goccia d'acqua: l'ideale sarebbe spruzzarne poco per volta con un flacone spray, fino a quando il composto non resta unito. Attenzione a non aggiungerne troppa, altrimenti il composta si gonfia.

6. Lascia riposare per 24/48 ore in luogo asciutto.

Le tue bombe d'acqua, colorate e profumate, sono pronte: è l'ora di fare il bagnetto!

ps. Occhio: utilizzale entro due settimane!

Igiene e bellezza: robe (anche) da giovani.

La ricetta di come fare le bombe d'acqua è di Elena Rossi, esperta di bellezza e cosmesi naturale. Elena, per le sue ricette, utilizza ingredienti e prodotti biologici. Ha fondato il canale Vanity Space, con diversi consigli di bellezza e igiene anche per i più giovani e ricette per farsi tanti prodotti da soli, senza spendere una fortuna.