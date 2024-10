Chi sono i Caschi blu e che cosa fanno?

Stampa

I Caschi blu, attualmente, sono circa 76.000 e collaborano con la polizia delle Nazioni Unite e il personale civile per promuovere la stabilità, la sicurezza e sostenere i processi di pace. Lavorano fianco a fianco con le comunità locali e le forze di sicurezza per costruire una pace duratura.

La missione dei Caschi blu: pace e sicurezza

La protezione dei civili è al centro della loro missione: assistono le popolazioni dalle minacce e contribuiscono a creare un ambiente sicuro. Questi soldati sono inviati dall'Onu, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, fondata nel 1945, dopo la Seconda guerra mondiale, con lo scopo primario di garantire la pace e la sicurezza internazionali. L'Onu ha la sede centrale a New York, negli Stati Uniti, e riunisce attualmente 193 Paesi membri.

Paesi in guerra

I Caschi blu operano principalmente in Paesi dilaniati dalla guerra per proteggere le popolazioni civili. Possono essere chiamati per:

Proteggere i civili e il personale delle Nazioni Unite;

Monitorare un confine conteso;

Monitorare e osservare i processi di pace nelle aree post-conflitto

Garantire la sicurezza in una zona di conflitto;

Garantire la sicurezza durante le elezioni;

Assistere il personale militare nel paese con formazione e supporto

Aiutare gli ex combattenti nell'attuazione degli accordi di pace; potrebbero averli firmati.

Alcune squadre si occupano anche della bonifica di mine per proteggere i civili da ordigni inesplosi.

Il ruolo del Consiglio di sicurezza

Le operazioni di mantenimento della pace devono essere autorizzate dal Consiglio di sicurezza dell'Onu, l'organo principale per la sicurezza internazionale. Le decisioni richiedono l’approvazione di 15 membri senza che ci sia veto da parte dei cinque membri permanenti: Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti.

I principi del mantenimento della pace

Le operazioni di mantenimento della pace si basano su tre principi fondamentali: il consenso delle parti coinvolte nel conflitto, l'imparzialità e il non uso della forza, tranne che per autodifesa o per difendere il mandato.

Riconoscimenti e celebrazioni dei caschi blu

Nel 1988 i Caschi blu hanno ricevuto il Premio Nobel per la Pace per il loro contributo svolto durante le loro difficili missioni.

Il 29 maggio invece si celebra la Giornata internazionale delle forze di pace, in cui uomini e donne vengono onorati per il loro importante ruolo nel mantenimento della pace globale.