20 freddure spiritose… prova a non ridere se riesci!

Quante freddure conosci? Hai esaurito tutte quelle che sapevi e ora non sai quale freddura o barza raccontare. Nessun problema, abbiamo selezionate 20 freddure e ti sveliamo anche come si fa a raccontarle per far ridere.

Il segreto per raccontare bene le freddure o le barzellettea è quello di interpretarle, di recitarle, però senza esagerare! Inizia creando un po’ di mistero e poi cerca di essere un po' attore, vedrai che il tuo pubblico riderà di gusto.

Ecco 20 freddure super divertenti

PIERINO

Maestra: “Pierino, dimmi, cosa significa equidistante”?

Pierino: “Cavallo in lontananza?”

Maestra: “Pierino, dimmi, cos’è l’Eufrate”?

Pierino: “Un prete mesopotamico?”.

PROBLEMI DI AUTO...

“Caro, l’auto non parte”.

“Hai controllato le spie?”

“Perché, dici che mi stanno seguendo?”

MISTERO

Da un po’ di giorni non sento più le voci. Domani le chiamo io!

INDICAZIONI STRADALI

Per strada: “Scusi, per andare all’ospedale?”

“Alla prima curva, dritto!”

LADRI...

Hanno rubato un tir pieno di lampadine. La polizia brancola nel buio.

AL BAR

Il cognac al caffè: “Non mi sembri molto corretto!”

SIMPATIA

Abbiamo riso abbastanza, adesso pasta.

METEO

Il deserto del Sahara è in Africa. Su questo non ci piove.

CHE FIUTO!

Quand’ero piccolo i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte. Ma io sono sempre riuscito a trovarli…

DAL DENTISTA

Dentista: “Venga tra una settimana, per l’estrazione”

Paziente: “Ah, grazie! Che premi ci sono?”

REGOLE

Arrestato un concorso che era stato bandito.

BON TON

A tavola: “Mamma, mamma, ma esistono davvero i vampiri?”

“Zitto e mangia la minestra prima che si coaguli!”

FASHION

Ho inventato un cappotto che va bene per tutte le stagioni; quando fa caldo basta toglierlo.

COMMERCIALISTA

Il mio commercialista oggi era molto triste. È partita Iva.

SALUTE

Ragazzo scoppia di salute: 9 morti e 3 feriti.

ACQUISTI

In un negozio: “Vorrei una camicia”

“La taglia?”

“No, la porto via intera”

INCONTRI

Due cassaforti si incontrano per strada. Che combinazione!

EVASIONE

Evade pericoloso galeotto – la polizia rastrella le campagne – i contadini ringraziano.

IN TRIBUNALE

In tribunale: “Signor Giudice, c’è una gallina fuori del tribunale”

“Che vuole?”

“Vorrebbe deporre…”

AL BAR

Un uomo entra in un caffè. Splash!