11 libri da leggere per capire l’Afghanistan

In questi giorni l'attenzione del mondo è puntata sull'Afghanistan e sul ritorno al potere dei talebani. Ma capire davvero che cosa sta succedendo nel Paese mediorientale non è facile. L'Afghanistan è uno dei territori più impervi della terra, composto da deserti e montagne, in cui non c'è mai stato un potere centrale forte. Da secoli diviso in fazioni tribali che nessuno stato straniero è mai stato in grado di sottomettere: né gli inglesi, né i russi e nemmeno gli Stati Uniti che lo hanno presidiato militarmente per 20 anni.

Ad avvicinarci a questa complessa realtà ci possono però aiutare i libri. Eccone 11.

1. SOTTO IL BURQA

Di Deborah Ellis

E' la storia di Parvana, una ragazzina afghana costretta a travestirsi da maschio per poter lavorare e guadagnare qualcosa per la sua famiglia (visto che sotto il regime talebano le donne non possono uscire di casa se non accompagnate da un uomo). Si tratta di una storia romanzata, ma basata su molte testimonianze vere raccolte dall'autrice nei campi profughi. Dal libro è stato tratto nel 2017 un film d'animazione diretto da Nora Twomey e un graphic novel.



2. IL VIAGGIO DI PARVANA

Di Deborah Ellis

Seguito di "Sotto il burqa". L'autrice continua a raccontare la storia di Parvana che, dopo la morte del padre, si ritrova da sola a guardarsi dai talebani. La ragazza durante il suo viaggio nei campi profughi alla ricerca del resto della famiglia incontra tre bambini: un neonato che lei chiamerà Hassan, Asif, un ragazzo scontroso e antipatico e Leila, una bambina che vive con una nonna molto anziana.



3. CITTA' DI FANGO

Di Deborah Ellis

Libro conclusivo della trilogia della Ellis sull'Afghanistan. Questa volta protagonista è l'amica di Parvana, Shauzia che vive in un campo profughi fatto di fango in Pakistan, dal quale decide di scappare per trovare rifugio nella città di Peshawar. Lì svolge dei duri lavori, per i quali è costretta a travestirsi da maschio.

4. IL CACCIATORE DI AQUILONI

di Khaled Hosseini

Bestseller mondiale, racconta l'amicizia tra Amir ragazzo afghano di etnia pashtun e Hassan, hazara e domestico nella casa del padre di Amir. Tra guerra e orrori dei talebani, Amir, emigrato negli Stati Uniti, tornerà in Afghanistan per salvare il figlio del suo amico, rinchiuso in un terribile orfanotrofio dopo l'assassinio dei genitori.

5. MILLE SPLENDIDI SOLI

di Khaled Hosseini

Un altro importante romanzo per conoscere la condizione delle donne in Afghanistan durante i vari conflitti che si sono susseguiti negli anni fino ad oggi.





6. NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI

di Fabio Geda

Enaiatollah di etnìa hazara, vive in un villaggio dell'Afghanistan da dove è costretto a fuggire a causa delle persecuzioni dei talebani. La prima meta è il Pakistan, poi l'Iran dove vi rimane per tre anni; poi parte per la Turchia e da lì in Grecia. Infine da Corinto parte in nave alla volta dell'Italia. Il romanzo è basato sulle interviste fatte dall'autore a Enaiatollah che racconta la sua esperienza.





7. STANOTTE GUARDIAMO LE STELLE

di Francesco Casolo e Alì Ehsani

La storia di Alì e Mohammed, due fratelli che dopo la morte dei genitori abbandonano l'Afghanistan e intraprendono un incredibile viaggio verso la salvezza: l'Italia.

8. IL FOTOGRAFO

Di Emmanuel Guibert e Didier Lefèvre

Giornalismo, fotografia e fumetto si mescolano in questo graphic novel che racconta il viaggio del fotoreporter Didier Lefèvre al seguito di “Medici senza frontiere” nell’Afghanistan del 1986 dilaniato dalla guerra.



9. L'ULTIMO LENZUOLO BIANCO

Di Farhad Bitani

L'autore racconta la sua autobiografia: da ex militare a dialogatore per la pace, mostrando al mondo il vero volto dell’Afghanistan fatto di violenza e uso della religione come strumento politico.

10. PAPPAGALLI VERDI

Di Gino Strada

Raccolta di racconti del medico e fondatore di Emergency, recentemente scomparso, su vari teatri di guerra vissuti in prima persona, tra cui ovviamente l'Afghanistan. I pappagalli verdi del titolo è il nome di un tipo di mina anti uomo.

11. IL GRANDE GIOCO

Di Peter Hopkirk

Se si vuole davvero capire il presente dell'Afghanistan, allora non si può fare a meno di leggere questo libro che ripercorre i "giochi" che si svolsero nell'Ottocento tra le grandi potenze in quest'aerea del mondo.