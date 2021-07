Union Jack: origine e significato della bandiera inglese

Stampa

Qual è la storia della bandiera inglese? E qual è l'origine del suo nome? Ecco tante curiosità su "Union Jack", questo il nomignolo del simbolo della Gran Bretagna.

UNION JACK: DA DOVE VIENE IL NOME DELLA BANDIERA INGLESE

Union Jack è appunto il nome della bandiera inglese (ma non dell'InghilterrA). O meglio, il nome colloquiale in cui “Jack” sostituisce “Flag”, termine che in inglese significa appunto “bandiera”. Rappresenta l'unità e al tempo stesso la diversità delle diverse nazioni che formano la Gran Bretagna.

Ma perché viene chiamata Union Jack? L'origine del nomignolo, come in altri casi in cui una tradizione affonda le radici nel passato, è dibattuta. Uno dei significati di “Jack” è infatti “bandiera di bompresso”, quella alzata sull'albero delle navi chiamato appunto bompresso o comunque su un pennone a prua.

Ma Jack ha tanti altri significati: "mozzo", "marinaio", "villano", persino "amico"! Secondo alcuni, il termine “Union Jack” deriverebbe dal nome latino di Giacomo VI (Jacobus), re al momento dell'unificazione di Scozia e Inghilterra. Per altri, infine, l'espressione risalirebbe invece all'inizio del 1700.