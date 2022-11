Tutankhamon, il faraone dei misteri

Stampa

Tutankhamon è il più famoso tra i faraoni egizi. Il suo volto, ritratto nella maschera d'oro funeraria (foto sopra), lo conosciamo tutti. La sua fama è dovuta proprio al fatto che la sua tomba (foto sotto) venne ritrovata, nel 1922, praticamente intatta : era piena di oggetti meravigliosi e preziosissimi, cosa straordinaria , visto che le tombe di faraoni scoperte in precedenza erano quasi sempre spoglie, perché le ricchezze una volta contenute erano state derubate nei secoli e disperse.

La tomba di Tutankhamon si trova nella Valle dei Re il luogo, in Egitto, in cui ci sono molte altre tombe faraoniche. Questa, però, era ben nascosta e si è sottratta per millenni alle grinfie dei ladri!

Una vita da faraone

Tutankhamon è nato nel 1341 a.C. ed è morto nel 1323 a soli 18 anni! Una vita breve ma molto intensa: salì sul trono alla tenera età di 8 anni. Poco dopo la sua ascesa sposò la sorellastra Ankhesenamon e si amarono molto (ai tempi degli egizi i re si sposavano fra parenti stretti). In un'immagine che li ritrae insieme, ciascuno dei due indossa un solo sandalo, per indicare che i due si ameranno in ricchezza (rappresentata dal fatto di avere il sandalo) e in povertà (i poveri non avevano le scarpe): un modo romantico per dire che si sarebbero amati per sempre.

Un nome importante

Il nome originale del faraone era Tutankhaton, che significa immagine vivente di Aton. Questo nome gli fu dato dal padre, anch'egli faraone e che aveva stabilito che l'unico dio da venerare era Aton, il dio del sole. Si trattava di una rivoluzione, visto che gli egizi avevano sempre adorato molte divinità. E infatti, appena il padre morì, la religione venne cambiata di nuovo e il nome del giovane re fu trasformato in Tutankhamon (che significa "immagine vivente di Amon", in onore di un altro dio, Amon ).

