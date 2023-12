Scoperti ad Amnya gli insediamenti fortificati più antichi

Stampa

Lo sapevi che le prime fortificazioni del nord – e forse del mondo – si trovavano vicine al fiume Amnya, in Siberia occidentale, e furono opera di cacciatori-raccoglitori e non di agricoltori?

Lo sostengono alcuni ricercatori che fanno risalire questi insediamenti a migliaia di anni prima che i popoli dell’Eurasia centrale imparassero a coltivare la terra. Una tesi che, se confermata, sarebbe di enorme importanza e cambierebbe la storia.

L’importanza dei due siti di Amnya

I siti archeologici di Amnya furono scoperti nel 1987, ma una recente datazione al radiocarbonio ha stabilito che la casa più importante del sito di “Amnya I” e le relative fortificazioni risalgono a 8.000 anni fa. L’edificio era protetto da un fossato e forse da un’altra casa a fossa. Nel VI millennio a.C. furono costruiti altri due fossati nella parte posteriore del sito, oltre ad altri edifici, argini e recinzioni.

Il sito di “Amnya II” fu costruito 50 metri a est. Secondo un team internazionale guidato da archeologi della Libera Università di Berlino, i due siti mettono in discussione la tradizionale nozione di ciò che sapevano fare i cacciatori-raccoglitori. “Secondo i nostri nuovi esami – dice l’archeologa Tanja Schreiber – gli abitanti della Siberia occidentale conducevano uno stile di vita fondato sulle abbondanti risorse della taiga”.

Fortificazioni per proteggere il cibo dai predoni

La taiga della Siberia occidentale è un habitat forestale di conifere. Verso il 6.000 a.C. quella vicina ad Amnya ospitava mandrie di alci e renne e il fiume era ricco di lucci e salmoni: c’era da proteggere le provviste dai predoni. Nel sito sono stati trovati resti di ceramiche finemente decorate, forse vasi in cui si conservava il cibo. “La costruzione di fortificazioni da parte di raccoglitori – spiega il team - è stata osservata raramente, in altre parti del mondo e soprattutto in regioni costiere, dalla tarda preistoria in poi. La precocità del fenomeno nell’entroterra della Siberia occidentale non ha eguali”.

Secondo gli archeologi è possibile che sia avvenuto un cambiamento climatico, 8.000 anni fa, tale da creare il terreno per abbondanti risorse stagionali in Siberia occidentale e da provocare un afflusso di migranti umani. Lo sviluppo di strategie di pesca e caccia, o il miglioramento della conservazione del cibo, potrebbero quindi aver portato a un surplus di cibo, che necessitava di essere difeso.

"La gestione di queste eccedenze di cibo - dicono i ricercatori - ha poi portato a cambiamenti nella struttura socio-politica delle popolazioni e all'emergere non solo di disuguaglianze di ricchezza e diritti di proprietà esclusivi, ma anche di una maggiore coesione comunitaria, ad esempio attraverso il lavoro collettivo e l'uso di costruzioni monumentali ". Attualmente sono in corso ulteriori lavori presso il sito di Amnya e gli archeologi dovranno sicuramente fare valutazioni ancora più approfondite.

Lo studio è stato pubblicato su Antiquity.